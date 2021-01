Mit der Verfügung möchte die Kreisverwaltung verhindern, dass es im Landkreis zu einem Geflügelpest-Ausbruch kommt (Symbolbild). (Vasil Dinev)

Landkreis Diepholz. Der Landkreis Diepholz verlängert das kreisweite Gebot zur Aufstallung von Geflügel bis zum 15. April 2021. Grund ist das aktuelle Geflügelpest-Seuchengeschehen, teilt Landkreis-Sprecherin Mareike Rein mit. Seit Anfang November 2020 sei die Krankheit in 26 niedersächsischen Geflügelhaltungen festgestellt worden, bei Wildvögeln landesweit in 62 Fällen. Im Landkreis Diepholz sei zwar bisher kein Ausbruch festgestellt worden, „die Gefahr ist jedoch unverändert hoch“, so Rein. Der Nutzgeflügelbestand im Landkreis umfasse etwa 4,9 Millionen Tiere. Außerdem sei der Landkreis ein international bedeutsamer Rastplatz für Kraniche, Gänse sowie Sing- und Zwergschwäne und verfügt über wichtige Brut- und Durchzugsbiotope für Watvögel. Die Allgemeinverfügung tritt am Montag, 1. Februar, in Kraft und kann unter www.diepholz.de nachgelesen werden.