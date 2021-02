Die Restriktionszonen sollen nun an den Hauptverkehrswegen mit Hinweisschildern ausgestattet werden. (Vasil Dinev)

Weyhe-Sudweyhe. In einem Putenmastbetrieb in Sudweyhe ist am Montag der Ausbruch der Geflügelpest, verursacht durch ein „hochpathogenes Influenza A-Virus des Subtyps H5N8“, amtlich festgestellt worden. In dem betroffenen Bestand wurde die Tötung der 18.000 Tiere angeordnet. Wie der Landkreis Diepholz mitteilte, erfolgte dies noch am Montag.

Das Veterinäramt hat eine Allgemeinverfügung mit dem eingerichteten Sperrbezirk und dem Beobachtungsgebiet erlassen. Diese ist auf der Internetseite der Kreisverwaltung unter www.diepholz.de einzusehen. Danach gilt insbesondere ein Verbot des Transports von Vögeln, frischem Fleisch von Geflügel und Federwild sowie Eiern in diese Zonen beziehungsweise aus diesen Zonen heraus. „Auch sind nach wie vor die Biosicherheitsmaßnahmen von allen Geflügelhaltern zu beachten“, betont Landkreissprecherin Mareike Rein. Die Restriktionszonen sollen in Kürze mit Hinweisschildern an den Hauptverkehrswegen ausgestattet werden.