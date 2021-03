Vom Sperrgebiet zum Beobachtungsgebiet: Das gilt nun für Teile von Weyhe und Syke im Hinblick auf die Geflügelpest (Symbolbild). (Vasil Diniev)

Der Landkreis Diepholz hat den Geflügelpest-Sperrbezirk in Teilen der Gemeinde Weyhe und der Stadt Syke am Freitag aufgehoben. „Die mit der Einrichtung des Sperrbezirks verbundenen Einschränkungen sind damit beendet“, teilt Mareike Rein, Sprecherin der Kreisverwaltung, mit. Es würden nun die mit den Regelungen für Beobachtungsgebiete verbundenen Einschränkungen beim Transport von Geflügel und Geflügelprodukten wie zum Beispiel Eiern oder Fleisch gelten.

„Unabhängig von dieser Entwicklung gilt weiterhin das landkreisweite Aufstallgebot für Geflügel“, betont Mareike Rein. Auch seien nach wie vor die Biosicherheitsmaßnahmen von allen Geflügelhaltern zu beachten.

Der Sperrbezirk wurde Ende Februar aufgrund eines Ausbruchs der Geflügelpest in Sudweyhe eingerichtet und wird nun Teil des eingerichteten Beobachtungsgebietes. Die entsprechende Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung kann unter www.diepholz.de nachgelesen werden, sie tritt am Freitag, 26. März, in Kraft. Weitere Informationen gibt es beim Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Landkreises Diepholz.