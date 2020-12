Ein Autofahrer ist in Weyhe von der Straße abgekommen. Nachdem er in ein parkendes Auto fuhr, war es laut Polizeiangaben zum Zusammenstoß mit einer weiteren Autofahrerin gekommen (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Leeste. Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos hat sich am Dienstag gegen 13.15 Uhr an der Leester Straße in Leeste zugetragen. Wie Polizeisprecher Thomas Gissing mitteilt, befuhr ein 82-Jähriger die Leester Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen dort geparkten Wagen. Die Ursache dafür ist laut Polizeiangaben bislang noch ungeklärt. Aufgrund des Zusammenstoßes habe der Fahrer plötzlich nach rechts gelenkt, heißt es weiter. Aus der anderen Fahrtrichtung kam eine 37-jährige Stuhrerin in ihrem Auto angefahren und versuchte noch auszuweichen. Dennoch kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Dabei entstand ein Schaden von rund 12 000 Euro.