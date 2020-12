Die Polizei ist zur Spurensicherung am Tatort in Fahrenhorst (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Fahrenhorst. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomauten in Fahrenhorst gesprengt. Nach Angaben der Polizei meldeten sich um 3.15 Uhr Zeugen bei den Beamten, die Personen an dem Bankgebäude an der Hauptstraße bemerkt hatten. Noch während des Telefonats gab es einen lauten Knall. „Kurz darauf flüchtete ein hochmotorisierter Pkw vom Tatort“, heißt es weiter im Polizeibericht.

Die Vermutung der Polizisten, dass ein Geldautomat gesprengt wurde, bestätigte sich beim Eintreffen der ersten Streife. Die unbekannten Täter hatten eine rückwärtige Tür zum Gebäude aufgebrochen und dann die Geldausgabeautomaten gesprengt. Aus dem Automaten fehlten sämtliche Geldkassetten. Am dem freistehenden Gebäude, in dem sich keine Wohnungen befinden, entstand ein geringer Schaden. Der Geldautomat wurde völlig zerstört.

Über die Höhe der Beute liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen ist bislang ohne Erfolg geblieben. Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen und ist mit Spezialisten zur Spurensicherung am Tatort.