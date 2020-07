Das Duo stahl die Geldbörse des Mannes (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Moordeich. Ein 78-jähriger Moordeicher ist am Dienstag gegen 14 Uhr Opfer eines Trickbetrugs geworden. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann beim Wäsche aufhängen in seinem Garten an der Ortelsburger Straße von einer unbekannten Frau angesprochen. Während sie den Bewohner in ein Gespräch verwickelte, gelangte ein weiterer Täter in das Haus und stahl seine Geldbörse.