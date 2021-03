Die Polizei wurde verständigt, nachdem der Rentnerin an der Kasse der Diebstahl aufgefallen war (Symbolbild). (Björn Hake)

Einer 83-jährigen Frau ist am Donnerstagmittag beim Einkaufen in Kirchweyhe die Geldbörse gestohlen worden. Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen 11.30 Uhr im Lidl-Verbrauchermarkt an der Alten Hauptstraße. Der Rentnerin fiel der Diebstahl an der Kasse auf. Mit der entwendeten EC-Karte hob der noch unbekannte Täter gegen 12 Uhr Bargeld vom Konto der Geschädigten ab, teilen die Beamten weiter mit.