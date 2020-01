Die Stuhrer Volksbank-Filialleiterin Susanne Schröder (vorne rechts) und ihr Brinkumer Kollege Wilhelm Stremmel (hinten links) übergaben das Geld an die Vertreter der Stuhrer Vereine. (Vasil Dinev)

Stuhr. Einmal im Jahr schütten die Volksbanken in Norddeutschland die Reinerträge zu den Gewinn- und Sparsummen ihrer Kunden an örtliche Vereine für gemeinnützige und kulturelle Zwecke aus. Im Nordkreis Diepholz werden dabei mehr als 70 000 Euro an 65 Vereine verteilt. Am Dienstag waren die Volksbank-Filialen in Stuhr und Brinkum an der Reihe. Deren Leiter, Susanne Schröder (Stuhr) und Wilhelm Stremmel (Brinkum), konnten insgesamt 8700 Euro an die Vertreter der Vereine übergeben.

Der Schützenverein Stuhr von 1912 bekommt 600 Euro. Diese werden in Steuergeräte mit Bedienpult als Zubehör für einen elektronischen Schießstand investiert. Die Brinkumer Kinderkrippe Löffelchen erhält 800 Euro als Zuschuss für weitere Tische und Stühle in der Einrichtung, die von der Bürgerstiftung Stuhr betrieben wird. Der Männerchor Harmonie Moordeich kann sich über 600 Euro für einheitliche Jacken und Shirts freuen. Die Turnsparte des FTSV Jahn Brinkum erhält 500 Euro für ein Sprungbrett. Die Triathleten des LC Hansa Stuhr bekommen von der Volksbank einen Zuschuss von 800 Euro für Radständer für den Triathlon und den Duathlon. Der Verein Mach-Art bekommt einen Zuschuss von 500 Euro für Leinwände, Farben und Strukturmasse. Das Geld soll Menschen, denen es am dafür notwendigen Geld mangelt, einen Zugang zur Kunst ermöglichen.

Die Handball-Abteilung des TV Stuhr darf sich über 600 Euro für einheitliche Hosen, Shirts und Taschen für die Trainerinnen und Trainer freuen. Das soll zur Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements beitragen. Der Förderverein der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Brinkum bekommt 1000 Euro Zuschuss für die Erstellung einer Chronik anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Ortsfeuerwehr in diesem Jahr. Das Brinkumer Tierheim Arche Noah erhält 800 Euro Zuschuss für eine Küche, die für die Ehrenamtlichen und auch die Tierheimfeste genutzt wird. Bereits vorab wurden aus den Reinerträgen die Kulturabteilung der Gemeinde Stuhr mit 2000 Euro für Bühnendekoration und -technik sowie der Reitverein Heiligenrode und Umgebung mit 500 Euro für einheitliche Shirts unterstützt.