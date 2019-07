So soll das geplante Stiftungshaus auf dem Dorfplatz in Fahrenhorst aussehen. (Grafik: BPG Bau+Plan GmbH)

Stuhr-Fahrenhorst. Die Geschichte klingt fast unglaublich. Ellen Jobmann vom Team des Mehr-Generationen-Hauses (MGH) in Fahrenhorst nennt sie sogar „märchenhaft“. Dabei geht es um die Gründung der neuen Stiftung „Stiftungshaus Fahrenhorst“, die vor Kurzem erfolgt ist. Ziel der Organisation ist der Bau eines großen MGH mit Platz für bis zu 100 Gäste auf dem zentralen Dorfplatz des Stuhrer Ortsteils. Möglich ist das durch eine großzügige Spende von privaten Geldgebern, die nicht genannt werden möchten.

Aber von vorne: Die Geschichte des Projekts beginnt vor etwa viereinhalb Jahren. „Der Ursprung ist das MGH in Fahrenhorst“, berichtet Dierk Jobmann, der wie seine Frau ebenfalls in der Einrichtung ehrenamtlich engagiert ist. Das MGH wurde damals als Ableger der Stuhrer Bürgerstiftung in Stuhrs Süden gegründet. Ziel war es, den Ort zu beleben. „Gerade für ältere Herrschaften und junge Mütter gab es wenig Angebote“, erinnert sich Jobmann weiter. Für die Freizeitgestaltung sorgten vor allem der Schützenverein und die Feuerwehr.

So kam die Idee für ein eigenes MGH nach Brinkumer Vorbild in Fahrenhorst auf. Das Problem damals: der geeignete Raum. Nach Gesprächen mit der Heiligenroder Kirchengemeinde wurde ein Nutzungsvertrag für die Kapelle am Warwer Sand vereinbart. „Da war kaum noch was los“, sagt Jobmann. Über die Jahre hinweg stieg die Anzahl der Veranstaltungen im MGH stetig an. „Im letzten Jahr hatten wir knapp 3000 Besucher“, kann Ellen Jobmann berichten und ergänzt voll Lob für das kleine MGH-Team: „Ich bin stolz darauf, was bisher mit den ehrenamtlichen Helfern erreicht wurde.“ Bei Veranstaltungen wie dem Klönschnack-Café oder dem Plattdeutschen Frühstück kämen regelmäßig mehr als 20 Gäste, sagt Dierk Jobmann.

Mit dem Erfolg des MGH kamen aber auch die kleinen Probleme. „Die Kapelle ist jetzt zu klein geworden“, sagt Jobmann. Zwar könne auch das Kirchenschiff genutzt werden, für ein Frühstück seien die Räumlichkeiten dann aber nicht mehr geeignet. Hinzu komme die Dauerdiskussion um den fehlenden Radweg an der Warwer Straße (wir berichteten mehrfach). „Das ist ein Zumutung für Eltern mit Kinderkarre oder Ältere mit Rollator“, findet Dierk Jobmann. Für viele sei es „schier unmöglich“, sicher zum MGH zu kommen.

Im vergangenen Jahr kam dann aber „Kommissar Zufall“ ins Spiel, wie Dierk Jobmann es beschreibt. „Ein begütertes Fahrenhorster Ehepaar wollte uns eine recht große Spende geben“, berichtet er. Aufgrund der hohen Summe habe er die Spende „für den Moment abgelehnt“. „Das Geld muss in eine Stiftung einfließen, um handlungsfähig sein“, erklärt er seine Überlegungen von damals. Das war im Herbst 2018.

In Gesprächen mit der Stiftungsaufsicht, dem Finanzamt, Stuhrs Bürgermeister Niels Thomsen und einem Notar verschaffte sich Dierk Jobmann eine Übersicht über die Regularien und Voraussetzungen für eine Stiftung. Wenig später konnte dann offiziell Vollzug gemeldet werden. Unter dem Dach der Stiftung „Stiftungshaus Fahrenhorst“ sollte das Geld aus der Spende verwaltetet werden. Zweck der Stiftung ist die Schaffung einer Kultur- und Begegnungsstätte. Als Vorsitzende wurden Dierk Jobmann selbst und Rainer Knebel, ebenfalls aus Fahrenhorst, eingesetzt. „Die Stifter bleiben anonym“, betont Jobmann.

Bereits kurz nach der Gründung machten sich die beiden Stiftungsvorsitzenden auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück für das angedachte Stiftungshaus. Nach einigen Gesprächen fiel der Blick auf eine Fläche an der Fahrenhorster Turmstraße. Die Fläche gegenüber des Feuerwehrhauses im Zentrum des Ortsteils ist aktuell von der Gemeinde als Dorfplatz gepachtet. Anfang diesen Jahres konnte dann ein Einvernehmen mit dem Besitzer der Fläche erzielt werden, kann Dierk Jobmann vermelden.

Kurze Zeit später wurde dann schon ein Architekt mit dem Vorentwurf für das Gebäude beauftragt. „Ich habe einen Raumplan entwickelt“, sagt Dierk Jobmann. Dabei habe er auf seine Erfahrungen mit dem MGH und aus seiner Tätigkeit beim Deutschen Roten Kreuz zurückgreifen können. „Der Architekt hat etwas darum gestaltet“, so Jobmann.

Ihm sei auch bewusst, dass der Dorfplatz derzeit vor allem auch von der Feuerwehr genutzt werde. So habe er den Ortsbrandmeister über die Pläne informiert. „Bei der Feuerwehr gab es auch Unterstützung“, sagt Dierk Jobmann. Platz für die Brandbekämpfer soll weiterhin sein, auch der örtlicher Spielplatz soll sich eher vergrößern. Auch der Baubeginn für das Stiftungshaus wird extra nach hinten geschoben, damit noch das alljährliche Dorffest auf dem Platz wie geplant über die Bühne gehen kann. „Wir fangen erst am 1. Oktober an. Wir könnten aber sofort bauen“, sagt Ellen Jobmann.

200 Quadratmeter großes Gebäude

Doch was genau soll auf der Fläche mit der Gemarkung Turmstraße 13 entstehen? In dem rund 200 Quadratmeter großen Gebäude soll Platz für alle möglichen Veranstaltungen sein. Dafür sollen drei große Räume sorgen. Auf der einen Seite des Stiftungshauses werden ein Multifunktionsraum und ein Seminarraum geschaffen, die mit einer Tür verbunden sind. Dort soll sich auch die Küche befinden. Durch eine große, mobile Faltwand ist der als Vortragsraum bezeichnete größte Raum abgetrennt. Der Bereich soll mit einem Beamer und einer Leinwand ausgestattet werden. Große Fensterfronten und eine Terrasse an der Südseite sollen für das nötige Licht sorgen. Insgesamt können so bis zu 100 Gäste untergebracht werden, berichtet Dierk Jobmann. Der große Raum sei vor allem für Vorträge, Konzerte und Musikveranstaltungen geeignet. Platz sei auch für Yoga- oder Gymnastikangebote.

Hinzu kommen ein Büro, ein Lager, Toiletten inklusive Behinderten-WC und eine WC-Anlage, die auch von außen zu erreichen ist und bei Veranstaltungen genutzt wird. Die Hälfte des Gebäudes bekommt einen Dachboden, der als Abstellraum genutzt werden kann, die andere Hälfte wird mit einem Balkenfachwerk und hohen Decken ausgestattet. „Das hat einen akustischen Hintergrund“, so Dierk Jobmann. Im Außenbereich sollen 13 Parkplätze entstehen. Auch Abstellplätze für Fahrräder sind vorgesehen. Die Arbeiten sollen von hiesigen Firmen ausgeführt werden.

„Für uns ist das wie ein Traum, wirklich ein gelebtes Märchen“, schwärmt Ellen Jobmann. „Alle sechs Ehrenamtler stehen voll und ganz hinter der Stiftung“, ergänzt ihr Mann. Außerdem gebe es Unterstützer aus der Politik. Und noch wichtiger: „Die MGH-Gäste sind ganz heiß darauf“, sagt Dierk Jobmann.

Insgesamt sollen die Bauarbeiten und die Einrichtung 800 000 Euro kosten, berichtet der Stiftungsvorsitzende weiter. „Ich hoffe, dass wir bis zur Sommerpause 2020 fertig sind“, erzählt er aus dem ambitionierten Zeitplan. Dann wären von der Gründung der Stiftung bis zur Realisierung des Projekts nicht einmal zwei Jahre vergangen. „Wir sind überall offene Türen eingerannt“, freut er sich über den schnellen Fortschritt.

Und was soll in dem neuen Gebäude stattfinden? Als „Ankermieter“ soll das MGH auftreten. Dessen Programm soll erweitert werden. So stellt sich Jobmann unter anderem Computer-Kurse für Senioren und Erste-Hilfe-Kurse vor. Hinzu könnten Ausstellungen, eine kleine Bibliothek oder „auch mal das ein oder andere Konzert“ kommen, zählt er weiter auf. „An Ideen mangelt es nicht“, so Ellen Jobmann. „An erster Stelle stehen die Senioren, an zweiter die jungen Mütter. Das wollen wir noch weiter ausbauen“, sagt sie.