Als Baumkontrolleurin der Gemeinde überprüft Hanna Smidoda, wie es um die jungen neuen und auch die bestehenden älteren steht, beispielsweise auf dem Parkplatz des Rathauses. (FOTOS: Plaggenborg)

Weyhe. Ein Baum, der dem Expertinnenblick von Weyhes Baumkontrolleurin Hanna Smidoda nicht standhält, muss weichen. Kommt das vor, wird er gefällt und dann auch wieder ersetzt. In den vergangenen zwei Jahren hat die Gemeinde Weyhe dieses Verhältnis nicht eingehalten, sondern übertroffen. 145 Bäume mussten seit dem Winter 2018 gefällt werden, gepflanzt worden aber sind 287.

Dass die 145 überhaupt gefällt werden mussten, dafür tragen schwere Herbststürme die Verantwortung, aber auch trockene Sommer, wie Steffen Nadrowski, Leiter des Fachbereichs 4 (Gemeindeentwicklung und Umwelt), sagt. Auch schlichte Überalterung sei ursächlich ebenso wie Verkehrsunfälle, die dazu führten, dass Straßenbäume entfernt werden müssen. Auch Pilzbefall könne Smidoda zufolge ein Problem werden. Weil die Verkehrssicherheit an oberster Stelle stehe, unterfallen die Straßenbäume nach der Rechtsprechung auch nicht dem Naturschutzrecht oder der gemeindlichen Baumschutzsatzung. Die 21-Jährige, die ihre Ausbildung zur Landschaftsgärtnerin beim Baubetriebshof der Gemeinde Weyhe gemacht hat und seit Sommer 2019 zum Team des Fachbereichs 4 gehört, kontrolliert die gemeindlichen Bäume täglich und kümmert sich bei Bedarf um Ersatz oder Erhalt. 15 000 circa sind es derzeit insgesamt. Nicht in der Statistik enthalten sind Bäume in Parks, auf Ausgleichsflächen oder in Aufforstungsmaßnahmen.

Werden Bäume neu gepflanzt, gilt es auch dabei auf eben die Belastungen zu achten, denen die Gewächse ausgesetzt sind. „Ein Straßenbaum hat besondere Ansprüche“, sagt Nadrowski. Er müsse mit Trockenheit umgehen, mit Nässe, Abgasen, und im Winter komme noch Streusalz hinzu. Vor Jahrzehnten noch seien auch Bäume gepflanzt wurden, die sich nur bedingt als Straßenbäume eignen. „Besonders wichtig ist hier, dass die Bäume im Straßenseitenraum nicht die Straßendecke, den Gehweg oder private Einfriedungen beschädigen“, so Nadrowski.

Kandidaten für diese Extremstandorte an den Straßen sind damit zum einen die chinesische Wildbirne. Sie bilde eine „extreme Pfahlwurzel“ aus. Straße und Radweg würden dadurch verschont bleiben. Und, so Smidoda: „Sie verträgt die Trockenheit an Straßen genauso wie die dort höhere Luftverschmutzung und kann deshalb das Kleinklima an Verkehrswegen deutlich verbessern.“

Zweiter Baum im Bunde der Neupflanzungen ist die schwedische Mehlbeere. Gepflanzt werden sie mit einer Dicke von 16 bis 18 Zentimetern und einer Höhe von drei bis vier Metern. Trockenheit zeichnet sich dabei schon jetzt als Problem ab. „Wir sind seit Anfang April schon wieder am wässern“, sagt Smidoda über die neu gepflanzten Bäume, die in den ersten drei bis maximal fünf Jahren gewässert werden müssen. Das geschehe über Wassersäcke oder -ringe an den Stämmen.

Pro neuem Baum fallen etwa 100 bis 120 Euro Anschaffungskosten an, so Smidoda. Auf 200 Euro belaufen sich die Kosten dann inklusive Pflanzung, sofern der Bauhof dafür keine Kapazitäten hat und eine externe Firma beauftragt werden muss. Wässerung und Pflege schlagen extra zu Buche.

„Auch wenn Bäume an Gemeindestraßen für manche Autofahrer immer noch ein Ärgernis darstellen, hält die Gemeinde Weyhe an der Begrünung fest“, sagt Fachbereichsleiter Steffen Nadrowski. Straßenbäume spendeten Schatten an überhitzten Asphaltflächen, verbessern die Luftqualität und geben Orientierung im Verkehrsraum. Geschickt eingesetzt, könnten sie auch zur Verkehrsberuhigung beitragen. Alleen und Baumreihen seien zudem Ausbreitungswege für Insekten und Vögel und hätten deshalb eine besondere stadtökologische Funktion. „Und letztlich prägen auch die Bäume das Bild einer Gemeinde – genug Gründe, um auch die Straßenbäume in Weyhe weiterhin besonders im Blick zu haben“.