Anfang 2020 sollen in dem ehemaligen Lehrerhaus Kinder spielen und toben. (Fotos: Janina Rahn)

Stuhr. Im derzeitigen Zustand ist es schwer, sich vorzustellen, dass einmal das Lachen von Kindern die Räume erfüllen wird, sie wild durch die Flure toben. Denn die ehemalige Lehrerwohnung neben der Alten Dorfschule in Blocken ist komplett entkernt worden. Die Bodenbeläge sind rausgeflogen, der nackte Putz freigelegt worden. Der Grund: Das Gebäude, dessen unterer Bereich vor weniger als einem Jahr noch eine Mietwohnung der Gemeinde war, soll bis zu Beginn des kommenden Jahres zur zweigruppigen Kindertagesstätte werden. Wie berichtet, müssen knapp 100 zusätzliche Betreuungsplätze her, 50 sind in Blocken theoretisch möglich. Weil aber eine Integrationsgruppe angedacht ist, wird es wohl auf 40 Plätze hinaus laufen.

Zweieinhalb Wochen hat das Unternehmen TN Abbruch aus Delmenhorst alles überschüssige Material aus dem zwischen den beiden Weltkriegen erbauten Haus am Brookdamm entfernt. In der politischen Diskussion hielt nicht jeder eine Sanierung für angebracht. Besser-Ratsherr Gerd-Wilhelm Bode etwa hatte im zuständigen Ausschuss und im Rat Zweifel an der Bausubstanz geäußert. „Solche Bedenken sind bei alten Gebäuden immer berechtigt“, sagt Hayo Wilken vom Fachdienst Hoch-, Tief- und Landschaftsbau der Gemeinde. 120 Kubikmeter Material hat TN Abbruch entnommen, wie Thomas Nowak, der Leiter der Abbrucharbeiten, berichtet. Vom Umfang sei das nichts Ungewöhnliches.

Das Rotstein-Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz, die Bauordnung für den Außenbereich gibt einen Abriss mit anschließendem Neubau jedoch nicht her. Ebenso wenig wie einen Anbau. Das Material war im Vorfeld getestet, Proben gezogen worden. Das Ergebnis laut Wilken vielversprechend: „Es ist trocken. Sowohl der Boden als auch das Mauerwerk. Das ist vernünftig gemacht worden“, sagt der Gemeindemitarbeiter. In einer Woche sollen Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten beginnen. Die Rohbauarbeiten sind hingegen noch nicht vergeben worden, sagt Wilken, der aber fest damit rechnet, dass die Angebote diese Woche eintrudeln. Firmen hätten sich bereits vor Ort ein Bild gemacht.

Bevor das Abbruchunternehmen anrückte, stand zur Holztreppe hin noch eine Wand. Das Obergeschoss bestand bislang aus einem separaten Raum. „Der Rest war Boden“, erklärt Wilken. Über ein paar Treppenstufen geht es abermals noch gut einen Meter weiter nach oben: zum Dachboden direkt über der Alten Dorfschule. Dort sollen einmal im ersten Drittel ein Raum für die Mitarbeiter und einer für die Technik entstehen. Noch ist es stockdunkel dort oben. Nur einzelne Sonnenstrahlen fallen durch das Dach. Der hintere Teil soll Lagerraum bleiben. In die Schrägen will die Gemeinde Dachgauben einsetzen, dem bestehenden Erker am Gebäude ähnelnd. „Die Gefächer werden mit Dämmung ausgelegt“, erklärt Wilken. Der Pausen- und Besprechungsraum für die Pädagogen soll über gerade Wände verfügen, damit der Raum optimal genutzt werden kann. Im Obergeschoss des ehemaligen Lehrerhauses soll eine der beiden Kitagruppen Platz finden, der etwa 50 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Der Holzboden im Obergeschoss wirkt mitgenommen, an manchen Stellen hat der Holzwurm gewütet, ist das Material spröde. Der Belag wird noch komplett ausgetauscht, sagt Gemeindemitarbeiter Wilken.

Unten, im vom Eingang aus rechten Gebäudeteil, wird die zweite Gruppe ihren Bereich in vergleichbarer Größe wie die andere bekommen. Zur Gartenseite sind später einmal bodentiefe Fenster eingelassen, für viel Tageslicht. Links neben der Eingangstür befindet sich ein separater Raum, der später einmal zum Büro der Kita-Leitung werden soll. Dahinter sind Sanitäranlagen, eine Teeküche und ein Differenzierungsraum geplant.

Die Bauteil-Öffnung sei nützlich für die Ausschreibungen, sagt Hayo Wilken. So kamen im früheren Mietbereich drei übereinander liegende Schichten Belag auf Holzboden zum Vorschein, die beauftragte Firma wisse dann im Vorfeld gleich, was auf sie zukommt. Die Kosten für die reinen Bauarbeiten dürften wohl im Bereich der veranschlagten 1,24 Millionen Euro bleiben, denkt Wilken. Wobei sich Preise für Handwerker auch nach der Auftragslage bemessen, was nicht immer hundertprozentig einzuschätzen sei. Laut Wilken steht eines über dem Vorhaben: „Wir wollen den Charme und das Aussehen des Hauses erhalten.“