Sowohl Bürgermeister Frank Seidel (links) als auch Stadtradeln-Star Holger Opitz haben sich für die Aktion aufs Fahrrad geschwungen. Opitz legte dabei allein 540 Kilometer zurück, Seidel schaffte es auf mehr als 100 Kilometer. (Gemeinde Weyhe)

Weyhe. Einmal um die Welt sind die Teilnehmer aus Weyhe beim Stadtradeln in drei Wochen gefahren. Insgesamt 44 653 Kilometer wurden bei der Aktion von den Teams zurückgelegt. Auch die Gemeindeverwaltung zeigte sich sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis. „Das ist schon eine Hausnummer“, sagte Gemeindesprecher Sebastian Kelm mit Blick auf die 252,3 Kilometer, die jeder der insgesamt 177 Weyher Teilnehmer im Schnitt beim Stadtradeln gestrampelt ist. Auch Bürgermeister Frank Seidel, der für die Aktion ebenfalls in die Pedale trat, freute sich angesichts der „großartigen Leistung“.

Mit dem Ergebnis liegt die Gemeinde auch deutlich besser als noch vor drei Jahren, als sich Weyhe zuletzt am Stadtradeln beteiligt hatte. Damals waren in den drei Wochen lediglich 16 750 Kilometer zusammengekommen, also nicht einmal halb so viele wie dieses Mal. Dabei waren in diesem Jahr auch vier Weyher Fahrradfahrer, die allein jeweils über 1000 Kilometer mit dem Drahtesel bewältigt haben.

Und auch Stadtradeln-Star Holger Opitz legte allein 540 Kilometer auf dem Sattel zurück – auch wenn sich der bekennende Fahrradfan dafür sicherlich nicht so sehr umstellen musste, wie vielleicht der ein oder andere Teilnehmer. Opitz selbst wollte bei der Aktion auch eher als Ansporn für andere sowie als Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Drahtesel fungieren. "Das Stadtradeln macht Sinn, weil man darüber an die Leute herankommt, das Radfahren propagieren kann“, erklärte er. Dafür hat der Fahrradaktivist auch regelmäßig von unterwegs aus über die Aktion und Themen wie etwa die Vorzüge der Nebenstraßen berichtet. „Er hat ordentlich Werbung gemacht, auch per Blog“, lobte der Bürgermeister Opitz.

Ziel der Aktion ist es, Kohlenstoffdioxid zu reduzieren und mehr Menschen zum Fahrradfahren zu bewegen. „Es geht auch darum, dass man den Leuten zeigt, dass mit dem Fahrrad viel mehr geht“, erklärte Kelm. Außerdem bestehe natürlich die Hoffnung, dass so mancher Teilnehmer auch über die Aktion hinaus weiter mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fährt. „Vielleicht baut der ein oder andere dadurch auch noch mehr das Rad mit in den Alltag ein“, wünschte sich auch Weyhes Stadtradeln-Koordinator Max Serzisko vom Fachbereich Gemeindeentwicklung und Umwelt. Die vier Weyher, die über 1000 Kilometer in den drei Wochen zurückgelegt haben, könnten dabei auch gute Beispiele für andere sein. Eine Wiederholung der Aktion mit den anderen Kommunen im Nordkreis sei ebenfalls durchaus denkbar.