Gemeinde rechnet mit Überschuss

Stuhr. Eine „positive Zwischenbilanz“ für den Haushalt der Gemeinde konnte Stuhrs Kämmerer Christian Möller den Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen bei ihrer Sitzung am Dienstag im Rathaus präsentieren. Und er ging sogar noch weiter: „Sie ist teilweise so gut, dass ich mich teilweise schäme, sie vorzutragen.“ So weist der Haushalt im dritten Quartal 2019 einen Überschuss von rund elf Millionen Euro auf. Zum Ende des Jahres prognostiziert Möller noch einen Überschuss von rund 8,2 Millionen Euro.

In den ursprünglichen Planungen hatte die Gemeinde noch mit nur 50 000 Euro Plus gerechnet. Grund für das verbesserte Ergebnis sind vor allem die weiter sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen, so Christian Möller. Fast 34 Millionen Euro kann der Kämmerer auf der entsprechenden Habenseite notieren. „Das ist eine gute Entwicklung“, befand Möller mit Blick auf die Rekordsumme. Auch die Überschussrücklage und die liquiden Mittel der Gemeinde entwickeln sich positiv. „Über die Gefährdungsgrenze müssen wir nicht reden“, sagte Möller bezüglich des selbstgesetzten Finanzrahmens.

Auch die Politik äußerte sich positiv zu den Entwicklungen. Frank Schröder (CDU) nannte die Zahlen ein „super Ergebnis“, schränkte aber ein, dass sich die Gewerbesteuer auch wieder anders entwickeln könnte. „Wir wissen alle, was auf uns zukommt: eine wirtschaftliche Talfahrt“, warnte er und mahnte, mit den aktuellen Mitteln verantwortungsvoll umzugehen.

Jan-Alfred Meyer Diekena (FDP) bedankte sich bei Stuhrs Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier. Er sei mitverantwortlich für die „erfreuliche Entwicklung“ der Gewerbesteuer. „Jetzt wäre die Zeit für eine große Investition“, befand der Liberale und zielte auf ein mögliches Hallenbad für die Gemeinde ab. „Die Zahlen zeigen, dass wir darüber nachdenken können“, so Meyer-Diekena. Gleichzeitig erkundigte er sich nach der in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie für das Projekt. Christian Möller konnte berichten, dass die Studie Anfang der Woche im Rathaus eingegangen sei und geprüft werde. Wahrscheinlich zu den anstehenden Hauhaltsberatungen für 2020 solle sie bereitstehen. Meyer-Diekena mahnte eine zügige Weiterleitung an die Ratsmitglieder an.

Sozialdemokratin Susanne Cohrs nahm den Quartalsbericht „wohlwollend zur Kenntnis“. „Eine wirtschaftliche Talfahrt sehe ich nicht“, sagte sie. Trotzdem solle die Gemeinde nicht in Euphorie verfallen. Mit den Investitionen in zwei Kitas, einen Schulstandort und die Bassumer Straße stünden in naher Zukunft große Projekte an. Auch Besser-Ausschussmitglied Joachim Döpkens schränkte die „sehr erfreulichen Zahlen“ ein wenig ein. So beziehen sich die Gewerbesteuerzahlen auf das Jahr 2017. Die Jahre 2018 und 2019 seien noch nicht einberechnet, warnte er. Auch er betonte die Investitionen, die anstehen. „Spannend wird es erst in fünf Wochen“, sagte er mit Blick auf die Haushaltsberatungen, die für den 25. November angesetzt sind.