Die Stuhrer Grünen hatten die Prüfung von Luftfiltergeräten für öffentliche Einrichtungen in der Gemeinde Stuhr gefordert (Symbolbild). (Hauke-Christian Dittrich/DPA)

Stuhr. Im Stuhrer Schulausschuss hat Kerstin Frohburg, Fachbereichsleiterin für Bildung, Soziales und Freizeit bei der Stuhrer Gemeindeverwaltung, am Dienstagabend über den Sachstand eines Antrags der Stuhrer Grünen-Fraktion zur Beschaffung von Luftfilteranlagen berichtet. Darin hatte die Fraktion - nicht nur mit Blick auf die Corona-Pandemie - eine Prüfung solcher Geräte für Gemeindeeinrichtungen gefordert. Der Antrag werde derzeit bearbeitet, so Frohburg. Allerdings sagte sie auch, dass laut Expertenkreisen Luftfilteranlagen „nur der zweite Schritt“ sein könnten. Der erste Schritt, um eine bessere und sauberere Luftqualität sowie eine geringere CO2-Belastung in den Unterrichtsräumen zu erreichen, sei das Lüften. „Luftfilter machen nur da Sinn, wo nicht ausreichend gelüftet werden kann“, sagte sie im Ausschuss.

Nach ersten Prüfungen gebe es in fast allen Unterrichtsräumen in der Gemeinde die Möglichkeit, ausreichend zu lüften. Frohburg benannte aber auch zwei Ausnahmen: Zum einen handelt es sich um zwei Räume im Obergeschoss des Altbaus der Grundschule in Seckenhausen. Dort seien die Fenster nur eingeschränkt zu öffnen. Aktuell werde vor Ort mit Lüftungsgeräten zur Frischluftzufuhr gearbeitet. Zum anderen gehe es um einen innenliegenden Raum in der Grundschule Brinkum. Dieser liegt zwischen der Mensa und dem Verwaltungstrakt. Dort sei eine Belüftung nur durch Oberlichter möglich. Für diese Räume soll nun eine Anschaffung von Luftfiltern geprüft werden.

Bei einer möglichen Anschaffung müssten sowohl der sogenannte Volumenstrom als auch der Lärm der Geräte beachtet und abgewogen werden. Außerdem gebe es unterschiedliche Techniken bei den Luftfiltern, so Frohburg weiter. Die Verwaltung bemühe sich gerade darum, ein Testgerät zu bekommen.

Die Fachbereichsleiterin verwies außerdem darauf, dass Klassenräume bereits mit CO2-Meldern ausgestattet sind. Neue Warnmelder seien beschafft und installiert worden.