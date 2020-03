Die Gemeinde Weyhe hat die Notfallbetreuung geregelt (Symbolbild). (Björn Hake)

Die Gemeinde Weyhe hat sich auf die Regelung einer Notbetreuung in den Kindertagesstätten der Gemeinde verständigt, die in Ausnahmefällen für Kinder bestimmter Eltern angeboten werden soll. Die Regelung bezieht sich nicht auf Schulen. Diese seien selbst für die Notdienste zuständig, heißt es von Seiten der Gemeindeverwaltung. Hintergrund ist die Schließung der Kitas und Schulen im Land Niedersachsen aufgrund des Corona-Infektionen ab diesem Montag.

Ein Anspruch auf Notbetreuung besteht demnach für Kinder, deren Erziehungsberechtigte beide in sogenannten „kritischen Infrastrukturen“ tätig sind. Hierzu gehören folgende Berufsgruppen: Beschäftigte im Gesundheitsbereich, im medizinischen und pflegerischen Bereich; Beschäftigte in den Bereichen Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr; Beschäftigte im Vollzugsdienst einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und vergleichbarer Bereiche. Der Anspruch gilt aber auch für Kinder, bei denen die Eltern von einem besonderen Härtefall betroffen sind, zum Beispiel drohender Kündigung oder Verdienstausfall beider Erziehungsberechtigter. „Sofern der Kindertagesstätte hierüber kein Nachweis vorliegt, ist dieser am ersten Tag der Inanspruchnahme der Notbetreuung zu erbringen“, heißt es von der Gemeinde. Ausgenommen von diesem Anspruch sind zunächst jedoch Kinder, die seit dem 2. März 2020 in der vom Coronavirus betroffenen Kinderarztpraxis in der Gemeinde Stuhr behandelt worden sind – auch wenn die Bedingungen bei ihnen erfüllt wären, betont die Gemeinde.

Die Notbetreuung soll in der Einrichtung, in der die Kinder regulär betreut werden, erfolgen. Eine spätere Verlegung behält sich die Gemeinde Weyhe vor. Die betroffenen Eltern erhalten hierzu eine entsprechende Information. Am Montag, 16. März, und Dienstag, 17. März, erfolgt die Notbetreuung grundsätzlich in der Zeit von 8 bis 13 Uhr. Abweichende Regelungen sind nach Absprache mit der Einrichtung möglich. Der zeitliche Umfang der Notbetreuung ab dem 18. März soll zeitnah festgelegt werden.

Das Formular „Anmeldung zur Notbetreuung in einer Kindertagespflege vom 16.03.-18.04.2020“ ist online unter www.weyhe.de unter „Vordrucke/Formulare“ zu finden und ist am Montag, 16. März, in der Kindertagesstätte abzugeben, in der das Kind regulär betreut wird. Sollten Eltern im Verlauf der Schließung feststellen, dass sie entgegen ihrer bisherigen Annahme eine Notbetreuung benötigen oder eine Notbetreuung an anderen Tagen benötigen, sollten diese direkt die Einrichtungsleitung ansprechen.

Kinder, die in einer Kindertagespflegestelle betreut werden und die Kriterien für eine Notbetreuung erfüllen, sollten sich direkt an das Rathaus der Gemeinde Weyhe wenden. Die Ansprechpersonen sind Anke Weidenhöfer unter der Rufnummer 0 42 03 / 7 12 78 oder per E-Mail an weidenhoefer@weyhe.de und Anja Meyer unter 0 42 03 / 7 12 36 oder der E-Mail-Adresse a.meyer@weyhe.de. Für diese Kinder kann die Notbetreuung in einer Kindertagesstätte erfolgen, sofern mit der Kindertagespflegeperson keine anderweitige Vereinbarung getroffen wird.

Bei den Regelungen für die Kitas muss sich die Verwaltung an den Vorgaben des Landes Niedersachsen orientieren, betont die Verwaltung. „Wir bedauern, dass die allermeisten Familien keine Notbetreuung bekommen können. Aber den Kreis der Berechtigten zu weit zu fassen, würde dem Ziel widersprechen, die Gruppen möglichst klein zu halten und die Kontakte miteinander auf ein Minimum zu reduzieren“, bittet Bürgermeister Frank Seidel (SPD) um Verständnis. Er wisse von Initiativen, bei denen sich privat oder im Unternehmen zusammengeschlossen wird. Diese gegenseitige Unterstützung bei der Kinderbetreuung begrüßt er prinzipiell. Seidel weist aber darauf hin, dass diese Gruppe ebenfalls so überschaubar wie möglich gehalten werden sollten, wie es auch das Robert-Koch-Institut empfiehlt: „Die Sicherheit und Gesundheit der Menschen muss an erster Stelle stehen“, so Seidel. Er appelliert an Arbeitgeber, flexible Lösungen im Sinne der Angestellten mit Kindern zu finden.