Die Notbetreuung in den Stuhrer Grundschulen federe einige Probleme der Corona-Pandemie ab, sagt Ganztagskoordinator Oliver Dausin. Er sieht aber auch Probleme (Symbolbild). (Christian Kosak)

Stuhr. Die Schüler und Mitarbeiter der Notbetreuung an den Stuhrer Grundschulen sowie in der Ergänzenden Betreuung haben sich nach und nach auf die Erfordernisse der Corona-Pandemie eingestellt. Das berichtete Oliver Dausin, Leiter der Ganztagsbetreuung, jüngst im Schulausschuss.

Die „Corona-Wirklichkeit“ für den offenen Ganztag habe am 11. März 2020 mit dem ersten Infektionsfall an der Grundschule Moordeich begonnen. Aufgrund des Lockdowns und „der einhergehenden Unsicherheiten“ seien in den ersten Wochen sehr wenige Kinder in die Notbetreuung gekommen, einige Kräfte blieben zu Hause, so Dausin. Mit der Zeit sei der Umgang mit dem Virus routinierter geworden. So verfügen die Einrichtungen über Hygienekonzepte und auch Schnelltests und die Kräfte haben ein Impfangebot erhalten. Außer ein paar Nachzüglern seien alle, die wollten, jetzt geimpft, sagte Dausin.

Gemäß der Corona-Verordnung darf an offenen Ganztagsschulen derzeit kein Nachmittagsangebot stattfinden. Die Schulen organisieren den Präsenzunterricht und sind verpflichtet, eine Notbetreuung von 8 bis 13 Uhr einzurichten, so Dausin. Teilnehmen können an der Notbetreuung nur zugelassene Schüler. So muss zum Beispiel ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeiten. Aber auch soziale Gründe spielen eine Rolle - unter anderem, wenn ein Kind Schwierigkeiten beim häuslichen Lernen hat.

Die Notbetreuung finde an allen Grundschulen montags bis donnerstags von 8 bis 15.30 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr statt. „Dort, wo es die Personalausstattung zulässt, werden die Kinder, deren Eltern sie zur Ergänzenden Betreuung angemeldet haben, danach bis um 17 Uhr versorgt“, sagte Dausin. Die Spätdienste in Heiligenrode und Moordeich wurden aufgrund der personellen Möglichkeiten und der Nachfrage eingestellt.

„Insgesamt gelingt die Betreuung nach 13 Uhr, weil die Gemeinde Stuhr sie mit ihren Kräften im Rahmen einer Hortbetreuung organisiert“, so Dausin. Dank der „großen Flexibilität und hohen Einsatzbereitschaft“ sei es möglich, Dienstzeiten den Erfordernissen anzupassen. Die Organisation und Koordination sei durch wechselnde Anforderungen mit „erheblichem Aufwand“ verbunden und aufgrund der Kontaktbeschränkungen schwierig. Oft bleibe es bei Telefonaten oder E-Mails, Teambesprechungen gibt es derzeit laut Dausin nicht.

Aktuell werden rund zwei Drittel der Betreuungszeit in den Einrichtungen am Kind

erbracht, die übrige Zeit nutzen die Kräfte für die Aufrechterhaltung des Kontakts zu Schülern, die nicht betreut werden. „So haben sich mancherorts regelrechte Briefverkehrsströme entwickelt, bei denen sich Kräfte und Kinder schreiben“, sagte Dausin.

In der Ergänzenden Betreuung werden aktuell 58 von eigentlich 141 Kindern betreut. Das Angebot gibt es in Heiligenrode, Moordeich und Varrel, in Brinkum und Seckenhausen ausschließlich freitags bis 15.30 Uhr.

In den Sommerferien blieben alle Einrichtungen eine Woche länger geöffnet, weil viele Kräfte ihren Urlaub aufschoben, sagte Dausin. Viele Familien hätten damals schon ihren Jahresurlaub und ihre Überstunden aufgezehrt. In den Weihnachtsferien wurde wegen der geringen Nachfrage kein Notdienst angeboten. In den Herbst-, Winter- und Osterferien wurde ein Ferien- und Notdienst angeboten. Obwohl eine volle Auslastung zulässig war, kamen „wesentlich weniger Kinder“.

Die Notbetreuung trage laut Dausin dazu bei, dass „Kinder unter strukturierten Bedingungen Kontakt zu Gleichaltrigen haben, Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie entlastet werden, Schulen ihren Unterricht verlässlich organisieren können und der Spagat, den die Lehrer zwischen Unterricht, Home-Learning und Notbetreuung leisten müssen, in Stuhrer Grundschulen kleiner ausfällt, als anderswo“. Trotzdem bleibe festzuhalten, dass auch wenn 180 Kinder zur Notbetreuung kommen dürfen, eben 655 Ganztagskinder das Angebot nicht erhalten. So nimmt Dausin an, dass Kinder unter dem Einschränkungen leiden. „Fehlende soziale Kontakte zu Gleichaltrigen, bei zu vielem Kontakt zu überlegenen Älteren, Bewegungsmangel, Erinnerungslücken - davon berichten unsere Kräfte“, sagt er.