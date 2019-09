Auf die noch bevorstehenden Proben wie auch den Auftritt freuen sich Elisabeth Geppert (von links), Annika Hinz, Ingrid Cordes, Bodo Schmidt und Sandra Schörnig. (Maike Plaggenborg)

Weyhe-Kirchweyhe. Die leuchtenden Augen und erfülltes Lächeln sind nicht übersehbar, wenn Elisabeth Geppert, Kantorin der Felicianus-Kirchengemeinde Weyhe, und vier ihrer Sänger vom bevorstehenden Auftritt mit dem Paulus-Oratorium am Sonntag, 10. November, in Kirchweyhe berichten. Große Freude allein schon jetzt machen die Proben.

Geppert zufolge handelt es sich bei dem von Felix Mendelssohn Bartholdy komponierten Stück um „ein ganz großes Oratorium“. Zwei Jahre, bis zum Jahr 1836, habe der Pianist, Organist und Dirigent daran gearbeitet. Seinerzeit war er 27 Jahre alt. Zum Inhalt: Es geht um die Geschichte des Apostels Paulus, also dessen Entwicklung vom Saulus zum Paulus. Im ersten Teil werde seine Verfolgung der Christen und die Steinigung des Stephanus und die Bekehrung musikalisch und gesanglich erzählt. Der zweite Teil beschreibe das Wirken des Apostels, der vom Verfolgten zum Missionar wurde. Das Oratorium ist „schon zu Lebzeiten bekannt und beliebt“ gewesen, sagt Geppert und verspricht: „Die Musik ist unglaublich abwechslungsreich“. Musikalisch werde mit Holzbläsern, Blechinstrumenten und einer Kontrafagott, die Geppert als „unglaublich tief“ beschreibt, aufgefahren.

Die Steinigung beispielsweise sei „fast ein Schreien“ in dem Oratorium, sagt die Kantorin. Dramatische Chöre also gebe es, aber auch Chöre, „die einfach so zu Herzen gehen“. Es sollen Fugen mit bis zu fünf Stimmen gesungen werden. Auftreten werden 75 Sänger, von den zehn Gastsänger sind, unter der Leitung von Elisabeth Geppert – alles zusammen in der Felicianus-Kirche, die Platz für 450 Menschen bietet. „Jeder kann gut sitzen“, versichert die Kirchenmusikerin. Der instrumentale Unterbau kommt dabei von der Kammersinfonie Bremen, die mit 40 Musikern auftritt. Die Gesangssolisten, die Geppert zufolge in der ganzen Welt singen, sind Anja Petersen (Sopran), Stefanie Golisch (Alt), Hans Jörg Mammel (Tenor) und Sönke Tams Freier (Bass).

Bis zum Auftritt werden die Sänger noch einige Termine mit Proben verbringen. Ein erstes Probenwochenende haben sie kürzlich in Bad Zwischenahn hinter sich gebracht, ein zweites soll noch kurz vor dem Konzert angesetzt werden. „Das lässt einen nicht unberührt. Das hallt nach“, sagt Chormitglied Annika Hinz. Das gehe ins Herzblut über, erzählt sie weiter über das Einstudieren des Gesangs, mit dem die Gruppe bereits im Juni angefangen habe.

Karten für das Konzert in der Felicianuskirche am Sonntag, 10. November, ab 19 Uhr sind ab sofort erhältlich. Sie sind in drei Kategorien für 23 Euro, 20 Euro und zwölf Euro verfügbar. Der Vorverkauf startet im Teekontor (Am Marktplatz 6), im Kirchenbüro (Kirchweg 24, Telefon: 0 42 03/ 78 37 27), in den Geschäftsstellen des WESER KURIER (unter anderem an der Bassumer Straße 6a in Brinkum) und bei Nordwest-Ticket (www.nordwest-ticket.de und 04 21/ 36 36 36). Die Plätze sind in den ersten beiden Kategorien nummeriert. Restkarten sind ab 18.15 Uhr an der Abendkasse erhältlich.