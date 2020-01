So manch einer der männlichen oder weiblichen Protagonisten fühlt sich geradezu eingesperrt – wie das Netz im Vordergrund zeigt. (Vasil Dinev)

Stuhr-Seckenhausen. Wer sich am Wochenende gegen seichte Sonnabendabend-Fernsehunterhaltung im heimischen Wohnzimmer und sich stattdessen für die Premiere „Ausstellungsstück“ im Spielraum-Theater Stuhr entschied, wurde mit beißender Gesellschaftskritik am laufenden Band belohnt. Es ging um Machtstrukturen, Gewalt und Sexismus im Alltag, um die Rolle der Frau und wie sie versucht, dieser zu entkommen, sowie auch um die Hilflosigkeit der Männer, die in ihren Rollen nicht weniger gefangen sind. Siebzig Minuten ohne Pause hielten die neun Akteure ihr Publikum gefangen, gleich dem, wie sie in ihren Rollen wie in einem Käfig gefangen waren. Lang anhaltender Applaus und Bravo-Rufe waren am Ende der Lohn für eine intensive, beeindruckende und manchmal bis an die Grenze des Erträglichen gehenden Vorstellung.

Mit ihrem neuen Stück haben die Laienspieler des Spielraum-Theaters Stuhr wieder einmal bewiesen, dass sich auch eine kleine Privatbühne erfolgreich kritisch und politisch mit aktuellen und nicht dem Mainstream unterliegenden Themen auseinandersetzen kann. Frauen, die aus ihrer Rolle des „lieben und netten Mädchens“ entfliehen wollen, treffen auf Männer, die zu „Beschützern“ und „Bestimmern“ erzogen wurden und sich mit dieser Rolle identifizieren. Eine ungute Konstellation für Paarbeziehungen, wie anhand von Alltagssituationen aufgezeigt wurde. Sie fühlt sich ständig übersehen, er fragt „Hast du deine Tage?“. Sie zieht einen Schlussstrich, er tritt darüber und will es nicht akzeptieren. Sie stellt etwas infrage, er erklärt es ungefragt. Sie ist auf der Suche, er geht dabei verloren.

Die entscheidende Frage

Einfache Antworten auf die Frage „Was macht mich eigentlich aus?“ gab es nicht am Sonnabendabend, allerdings zeigte das Ensemble um Autorin und Regisseurin Jessica de Vries eindrucksvoll, wie es nicht gehen kann. Gefangen in dem Bild, das Film und Fernsehen sowie die Gesellschaft von uns haben will, muss jeder und jede den für sich richtigen Weg finden und auch gehen. Befreit von Klischees sind Mädchen und Frauen nicht nur nett und freundlich und lächeln nicht bei jedem Unsinn. Sie sagen ihre Meinung frei heraus, sie sind auch mal laut und politisch unkorrekt, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Jungs und Männer dagegen müssen nicht immer stark sein, sie dürfen auch mal weinen, schwach sein und Selbstzweifel haben, ohne als „Weichei“ bezeichnet zu werden. Machos sind was für die Mattscheibe und haben dort sicher einen gewissen Unterhaltungswert, aber welche Frau will so jemanden tatsächlich an ihrer Seite haben?

Auch wenn es keine leichte Kost war, die von den Spielraum-Akteuren serviert wurde, ging kein Besucher und auch keine Besucherin mit Magenbeschwerden nach Hause. Manche Szenen waren zwar bedrückend und nah an der Realität, doch sorgte der eine oder andere befreiende Lacher aus dem Publikum dafür, dass die Anspannung nicht zu groß wurde. Diskussionsstoff gab es am Ende trotzdem reichlich und so begleiteten die Worte „Deine Zeit ist vorbei. Oder sie fängt genau jetzt an. Das ist alles, was du noch bestimmen kannst.“, die sich wie ein roter Faden durch das Stück zogen, sicher einige der Besucher ins Wochenende.

Insgesamt sechs Aufführungen von „Ausstellungsstück“ stehen auf dem Spielplan, aber auch für Zusatztermine stehen die Akteure Conny Böttcher, Pia Juchem, Thore Kutschan, Jan Letzel, Gesa Meier, Imran Rose, Milena Techentin, Nele Wagner und Korinna Wilkening zur Verfügung. Die weiteren Termine im 50 Zuschauer fassenden Spielraum-Theater in der Hauptstraße 35 in Seckenhausen sind Sonnabend, 11. Januar, ab 20 Uhr, Sonntag, 12. Januar, ab 18 Uhr, Sonnabend, 15. Februar, ab 20 Uhr und Sonntag, 16. Februar, ab 18 Uhr. Kartenreservierungen sind unter info@spielraum-stuhr.net möglich. Karten sind auch an der Abendkasse erhältlich.