In Groß Mackenstedt steht derzeit Stuhrs einziger Windpark. (Karsten Klama)

Stuhr. Wo dürfen in der Gemeinde Stuhr Windkraftanlagen stehen und wo nicht? Diese Frage will die Gemeinde mit einem Standortkonzept klären. Und genau das war Thema am Donnerstag im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt.

Anlass für diese Planungen sind geplante Veränderungen im derzeit einzigen Stuhrer Windpark westlich von Groß Mackenstedt, berichtete Ina Rehfeld vom Planungsbüro NWP. Dort stehen derzeit sieben Anlagen, an einigen soll es Veränderungen geben. So sollen darauf Antennen für den Mobilfunk entstehen, sagte Rehfeld weiter. Das könnte problematisch für die Gemeinde werden, da sie laut Gesetz eine bestimmte Fläche für die Nutzung von Windkraftanlagen zur Verfügung stellen muss. Daher sei ein neues Standortkonzept nötig, berichtete Rehfeld weiter.

Das Planungsbüro schaute sich dazu alle Flächen in Stuhr an. Allerdings gibt es Einschränkungen, die sogenannten harten und weichen Tabus, also Areale, die nicht für Windkraftanlagen geeignet sind. Harte Tabus sind dabei Zonen, in der die Bauleitplanung solche Anlagen verbietet. Weiche Tabus sind Regeln, die sich Gemeinden selbst geben und nach Abwägungen entschieden werden, erläuterte Rehfeld. „Die legen Sie sich zu“, sagte sie zu den Ausschussmitgliedern.

Nach Betrachtung der Gemeinde blieben vier Potenzialflächen über. Zwei davon befinden sich am nordöstlichen Rand der Gemeinde, einmal nördlich der A 1 und einmal südlich davon. Die dritte befindet sich im Bereich des bestehenden Windparks. Eine vierte Fläche identifizierten die Planer nordöstlich von Fahrenhorst. Dass dort Potenzialflächen vorhanden sind, bedeute aber nicht, das dort auch Windkraftanlagen gebaut werden dürfen, betonen die Planer. So seien die beiden ersten Flächen in Flughafennähe, das Areal in Fahrenhorst befinde sich in der Nähe einer Stallanlage. Wichtig sei aber, dass die gesetzlich geforderte Mindestfläche für Windenergie eingehalten wird. „Wenn die Antennen drauf kommen, verliert die Gemeinde ihre Steurungsmöglichkeit“, mahnte Hans-Jürgen Hinrichsen, ebenfalls Planer bei NWP.

Ein Anwohnerin aus Groß Mackenstedt äußerte die Befürchtung, dass im aktuellen Windpark noch höhere Anlagen installiert werden. Schon jetzt seien die Anlagen ziemlich laut. Der Betreiber der Anlagen wiederum widersprach den Ausführungen der Planer. So seien auf zwei Anlagen bereits Antennen installiert. Die Netzbetreiber würden ebenfalls Druck aufbauen, neue Antennen anzubringen. Außerdem seien die alten Anlagen teilweise ab 2020, teilweise ab 2025 nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.

Frank Schröder (CDU) betonte, dass die „Gemeinde nur die gesetzlichen Pflichtaufgaben“ mache. „Es ist ein gesetzlicher Auftrag, Fläche zu sichern“, sagte er. In der weiteren Entwicklung des Standortkonzepts sowie des Bebauungs- und Flächennutzungsplans sollen jetzt die öffentlichen Stellungnahmen abgewartet werden. Der Ausschuss empfahl den Vorentwurf einstimmig.