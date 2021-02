Über die Zukunft des Brinkumer Ortskerns wird derzeit mit möglichen Investoren gesprochen. (Vasil Dinev)

Stuhr. In der Sitzung des Stuhrer Gemeinderates am Mittwochabend in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum ging es neben dem Alt-Stuhrer Ortskern auch um die Entwicklung im Zentrum von Brinkum. So erkundigte sich ein Mitglied der Bürgerinitiative Brinkum in Fahrt nach den nächsten Schritten der Ortskerngestaltung. Er sei verwundert über den für dieses Jahr geplanten Start der Bauarbeiten für die Umlegung des ZOB auf den Parkplatz des Bremer Tors und fühle sich nicht gut informiert. Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte berichtete daraufhin, dass sich die Gemeinde aktuell in Gesprächen mit verschiedenen Bietergruppen befinde. „Wir erwarten in absehbarer Zeit ein Angebot“, so Korte. Zum konkreten Zeitraum wollte sich der Bürgermeister nicht äußern. „Die Gespräche laufen“, betonte er. Ziel sei es, „auf jeden Fall in diesem Jahr zum Abschluss zu kommen“, sagte Korte. Der nicht-öffentlich tagende Verwaltungsausschuss habe sich auch auf eine Jury für die Vorschläge geeinigt. Die Öffentlichkeit sei darin durch den Vorsitzenden der Brinkumer Interessengemeinschaft (Big) vertreten. Korte nannte dies eine „gute Wahl“.