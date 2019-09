Leiterin Karola Schmelz-Höpfner (links) und Sprecherin Irene Barowski von Chorisma fragen provokant: "Wann haben sich zuletzt 40 Frauen auf dich gefreut?" (Sebastian Kelm)

Stuhr-Heiligenrode. Grillfleisch, Bier, dazu gern ein bisschen lauter sein – Irene Barowski und Karola Schmelz-Höpfner glauben zu wissen, was bei Männern zieht. Letztere bringt dann auch noch ganz keck den Spruch: „Wann haben sich zuletzt 40 Frauen auf dich gefreut?“ Und sie ergänzt augenzwinkernd: „Wir sehen auch alle ganz nett aus.“ Bevor jetzt ein falscher Eindruck entsteht: Um Anzüglichkeiten geht es hier keineswegs, die Werbungsversuche sind rein musikalischer Natur. Denn die beiden Frauen vom Pop-und-Gospelchor Chorisma aus Heiligenrode machen auf ihre kürzlich gestartete Kampagne samt Plakat- und Postkartenaktion aufmerksam, mit der sie neue Mitglieder finden wollen – in erster Linie, wie sicher bereits erraten sein dürfte, männliche.

Mit den gut 40 Frauen sind die weiblichen Stimmen der 2011 gegründeten, aktuell 52-köpfigen Gruppe gemeint. Insgesamt etwa zehn Bässe und Tenöre gesellen sich da hinzu bei den regelmäßigen Probeabenden von Chorisma immer dienstags außer in den Ferien im evangelischen Gemeindesaal Heiligenrode. Der nächste Termin am 24. September wird aber ganz der potenziellen Verstärkung in den tieferen Tonlagen vorbehalten sein – mit entsprechendem Verkostungs-Versprechen.

Dieser „Männerabend“ am kommenden Dienstag sei als „Schnupperworkshop“ gedacht. „In geschütztem Rahmen“ sollen die Herren ausprobieren können, ob Singen etwas für sie ist. „Viele wissen das nicht von sich“, hat Chor-Sprecherin Irene Barowski festgestellt. Sie kenne einige Männer, die liebend gern in der Badewanne trällern, es aber nie öffentlich tun würden. Genau die wolle man erreichen: „Ganz wichtig zu wissen ist, dass keiner solo etwas vorsingen muss.“ Vorkenntnisse seien auch nicht erforderlich. Mitzubringen wäre lediglich Lust daran, in der Gemeinschaft mit anderen Lieder anzustimmen.

Chorleiterin Karola Schmelz-Höpfner ist sich im Klaren, dass viele Formationen händeringend auf der Suche nach männlicher Verstärkung sind. Doch wofür wird die eigentlich gebraucht? „Bei vierstimmigen Sätzen macht das ganz viel aus“, erklärt sie, warum etwa eine Anzahl veritabler Bässe unabdingbar ist für bestimmte Stücke. Das Repertoire von Chorisma reicht übrigens von modernem Gospel über Pop bis hin zu Liedern aus aller Welt.

Auch nach dem „Männerabend“ ist einiges geplant, um die Teilnehmer zu halten – und zu schulen. So soll es bei „Notenlesen für Chorsänger“ um die Frage gehen, „wo“ die eigene Stimme zu finden ist. Angedacht ist zudem im Anschluss an die Herbstferien Stimmbildung nach CVT (Complete Vocal Technique) mit Trainerin Stephanie Müller aus Bremen. Als Privatunterricht wäre das sehr teuer, gibt Karola Schmelz-Höpfner zu bedenken: „Da lernt man, wie ein Rocksänger zu klingen, ohne heiser zu werden.“

Als „Highlight“ für die nächste Probenphase hat sich Chorisma den Kulthit „Bohemian Rhapsody“ von Queen ausgesucht. Ambitioniert, aber durch den gleichnamigen Kinoerfolg jüngst eben auch hoch aktuell. Höhepunkte des Kalenders sind ansonsten das Sommerkonzert oder weitere Auftritte auf Gut Varrel sowie das jährliche Probenwochenende auswärts, diesmal bei der Katholischen Akademie Stapelfeld. Mehr männliche Mitreisende sind, wie gesagt, ausdrücklich erwünscht. Und Essen und Getränke wird es natürlich auch dort geben.

Der Männerabend von Chorisma beginnt am kommenden Dienstag, 24. September, um 19 Uhr im Gemeindesaal Heiligenrode, Auf dem Kloster 3. Weitere Informationen bei Leiterin Karola Schmelz-Höpfner telefonisch unter 0 42 22 / 4 00 07 03 oder 01 63 / 1 74 86 84 sowie per E-Mail an info@schmelz-musik.de. Wissenswertes findet sich auch online auf www.chorisma-heiligenrode.de oder kann unter info@chorisma-heiligenrode.de erfragt werden.