Der 51-Jährige war vor dem Landgericht Verden in Berufung gegangen. (Björn Hake)

Verden/Weyhe. Er hat Betrügereien am laufenden Band begangen, wenn er nicht gerade mehr oder weniger lange Haftstrafen verbüßen musste. Sie summieren sich bereits auf mehr als zwölf Jahre. Aber was kann der arme Mann dafür, dass er kaum in Freiheit auch schon wieder rückfällig wurde? Schließlich stellten gefährliche Erpresser ständig neue Geldforderungen, befand er sich quasi in den Fängen eines mächtigen Bremer Clans. Mit dieser Begründung für seine jüngste Serie von Betrugstaten wartete der 51-Jährige aus der Gemeinde Weyhe auch vor dem Landgericht Verden auf.

Das Amtsgericht Syke hatte gegen ihn im Juni vergangenen Jahres wegen 13 weiteren aktenkundigen Fällen zweieinhalb Jahre Haft verhängt. Es ging um Taten, die er 2018 in schneller Folge vor allem an seinem Wohnort verübt und auch weitgehend eingeräumt hatte. Klaglos hinnehmen wollte er das Urteil aber nicht. Am Schuldspruch sollte zwar nicht mehr gerüttelt werden, wohl aber am Strafmaß. Von der zweiten Instanz erhoffte sich der Mann, der derzeit in anderer Sache hinter Gittern sitzt, eine Strafe im noch bewährungsfähigen Bereich, also maximal zwei Jahre. Um es vorweg zu nehmen: Auf zwei Jahre lief es letztlich auch hinaus – allerdings ohne Bewährung.

Schon dem Syker Schöffengericht hatte der gesundheitlich angeschlagene Angeklagte eine geradezu monströse „Erklärung“ für all seine kriminellen Machenschaften aufgetischt. Schuld daran sei der berüchtigte Clan M., der ihn seit Anfang der 1990er-Jahre fast ununterbrochen drangsaliert und perfide unter Druck gehalten habe. Seine Familie sei bedroht worden, er selbst sogar während Untersuchungshaft in der Bremer Justizvollzugsanstalt „im Kühlraum vergewaltigt“ worden. Um die permanente Gefahr zu bannen und die ständigen Zahlungsforderungen erfüllen zu können, habe er halt Straftaten begehen müssen. Das Amtsgericht hatte im Urteil angeführt, die angeblichen Erpressungen durch den Clan seien dem Angeklagten „nicht zu widerlegen“.

Auch in der Berufungsverhandlung am Landgericht wurde der gebürtige Bremer an der Seite seiner engagierten Hamburger Verteidigerin nicht müde, sich als Opfer der M.s in Szene zu setzen. Über die Taten musste kaum noch geredet werden, „dafür stehe ich ein“. Insgesamt rund 11 000 Euro hatte der redegewandte Mann mit der Doppelausbildung (Kfz-Mechaniker und Heizungsbauer) von verschiedenen Personen, vorwiegend Frauen, ergaunert. Meistens gaukelte er ihnen vor, dank guter Beziehungen und Personalrabatten günstig Elektrogeräte besorgen zu können. Mit der nötigen Vorkasse klappte es auch einige Male, als er in Sportlerkreisen vorgab, zu Sonderkonditionen Trikots und Trainingsanzüge beschriften lassen zu können. Oder er kassierte für Pflasterarbeiten, die er garantiert noch leisten werde.

Er habe eben immer wieder Geld für die M.s gebraucht und dieses brav „an unbekannte Personen“ übergeben; die Orte blieben offen. Und apropos offen: Lange Zeit habe er ja bei Prozessen nicht offen über die Hintergründe reden können, „aus Angst, dass noch mehr passiert“. Dabei habe er doch jahrelang an diversen Stellen versucht, „Hilfe“ zu bekommen: bei einem Pastor, bei der Polizei, einem Doktor, sogar bei einem Richter und einem Staatsanwalt – stets vergeblich. Und mehrere Anwälte hätten auch abgewinkt. „Mit dem Clan wollten die nichts zu tun haben.“

Begründung nicht glaubhaft

Warum der Sinneswandel eingetreten sei und er auch vor Gericht über die M.-Misere berichte, konnte der Mann natürlich auch begründen: Der Clan-Chef, die treibende Kraft, sei ja endlich weg, abgeschoben, „jetzt ist Ruhe“. Und treuherzig beteuerte der notorische Betrüger mit den 22 Eintragungen im Bundeszentralregister: Nun sei bestimmt Schluss mit Straftaten, habe er nicht mehr nötig. „Ich möchte einfach leben“, sagte er in seinem weitschweifigen „letzten Wort“.

Dieses Leben wird sich vorerst zwangsläufig im Gefängnis abspielen. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte sich dafür ausgesprochen, die Berufung zu verwerfen. Dass dem Angeklagten über Jahre nichts anderes übrig geblieben sei, als dauernd straffällig zu werden, und er daher auch all die Haftaufenthalte „auf sich genommen“ habe, sei schlicht nicht glaubhaft. Bewährung komme nicht in Frage, da nicht einmal der Ansatz einer positiven Sozialprognose erkennbar sei. So sah es im Wesentlichen auch die 5. kleine Strafkammer, die jedoch mit Rücksicht auf die beeinträchtigte Gesundheit des Mannes die Strafe um ein halbes Jahr reduzierte.