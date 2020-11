Waren für die Ziehung zuständig (von links): Henning Sittauer, Ute Sydow, Lothar Wimmelmeier, Glücksfee Levke und Lars Gudat. (Gemeinde Stuhr)

In der Rechtsanwaltskanzlei Hohenecker, Tietjen und Gudat in Brinkum sind am Donnerstag die Gewinnnummern für den Stuhrer Adventskalender von Glücksfee Levke gezogen worden. Im Beisein von Henning Sittauer von der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu), Ute Sydow vom Stuhrer Unternehmerinnenforum (Ufo), Stuhrs Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier und Lars Gudat von der Brinkumer Interessengemeinschaft (Big) wurden die Gewinner der 91 Preise im Wert von mehr als 5600 Euro ausgelost. Ab dem 1. Dezember werden die Nummern jeden Tag in der REGIONALEN RUNDSCHAU bekanntgegeben.