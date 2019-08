Blau gefärbt und mit einem seidigen Glanz versehen hat Luna ihren Schleim. (Maike Plaggenborg)

Weyhe-Kirchweyhe. Geschickt zusammengerührt ergibt sich aus einer Gesichtsmaske, Rasierschaum, Natron und Kontaktlinsenlösung ein glibberiges Allerlei, das für Kinder der Weyher Ferienkiste ein augenscheinlich erstrebenswertes und spaßbringendes Ergebnis bedeutet. Das Ziel heißt: Schleim.

An der Wand im Jugendhaus Trafo in Kirchweyhe hängt ein Rezept mit den Zutaten, die zum Glibber führen. Auf dem Tisch stehen die noch leeren Nachtisch-Schälchen bereit. Und die verschiedenen Flaschen Rasierschaum auf dem mit einer Plastikdecke ausgelegten Tisch lassen vermuten, dass Ungewöhnliches bevorsteht. Die Kinder reden nicht. Sie gucken nur. Bis es dann losgeht.

„Das sind genau meine Geruchsarten“, sagt Emma über die Gesichtsmaske, von der sie und die anderen Packung für Packung ins Gefäß quetschen. Die erste Geruchsnote des Vormittags bahnt sich ihren Weg über die Tafel des werdenden Schleims: Pfirsich- und Aloe-Vera-Extrakt der Peel-Off-Gesichtsmaske. Zweckentfremdet ist sie nun Schleim-Grundlage, und es muss eben diese Art Maske sein wegen des Polyvinylalkohols, der darin enthalten ist, sagt Lars Thyen, der Sozialpädagoge im Jugenddhaus Trafo in Kirchweyhe ist und die schleimige Veranstaltung anleitet.

Zunächst geruchlos geht es weiter mit Natron. „Das klingt erstmal gefährlich“, sagt Thyen, erklärt aber, dass das weiße Pulver so etwas wie Backpulver ist. Keine der Zutaten ist gefährlich, sagt er. Ein Teelöffel in die Gesichtsmaske gerührt, präsentiert sich der Gelee inzwischen etwas hartnäckiger, sieht aber aus wie Zuckerguss, meint der Sozialpädagoge.

Erst fünf der anwesenden zwölf Kinder im Alter zwischen acht und elf Jahren haben schon mal Schleim zu Hause gemacht. Es ist das zweite Jahr, in dem Kinder ihn in dem Weyher Ferienprogramm herstellen können. 2018 hat es 80 Anmeldungen auf acht Plätze gegeben, erinnert sich Thyen. Und Jugendpfleger Carsten Platt bestätigt, dass der Andrang in diesem Jahr noch mal angezogen hat: 120 Anmeldungen lagen vor, vier Veranstaltungen hatte die Gemeinde zu dem Thema in den Jugendhäusern Leeste und Kirchweyhe auf der Liste. Dass das Programm damit den Gesamtbedarf abgedeckt hat, stellt Platt damit infrage und weist darauf hin, dass es im Trafo auch außerhalb der Ferien mehrmals im Jahr schleimig wird. Insgesamt hat es bei der diesjährigen Ferienkiste 632 Anmeldungen für 87 Veranstaltungen gegeben, sagt Platt weiter.

Und auch die Gesichtsmasken-Backpulver-Mischung, die nun einen Spritzer Kontaklinsenlösung bekommt, schreitet in ihrem Zustand voran. Sie zieht nun ordentlich Fäden. Optisch sahnegleich heben die Kinder eine gute Handvoll Rasierschaum unter und damit auch die Stimmung am Tisch an. Es sprüht, zischt und pfeift aus den Dosen. Thyen animiert zum Kneten. Mit beiden Händen. „Oh, wie ich das Gefühl liebe“, sagt Emma. „Oh Gott, wie ekelhaft“, sagt ein anderer, nachdem Schaum und Schleim chemisch miteinander reagiert haben. Auch der Sozialpädagoge meint: Gerade das Anfassen, das Haptische, mache die Freude am Schleim aus.

Fleißige Kneter werden nach Minuten mit einem endlich fertigen Klumpen belohnt, der sich nach Belieben formen und der Schwerkraft hingeben lässt. Fehlt noch die Farbe. „Das sieht aus wie Gehirn“, sagt Fill zu seinem Tischnachbarn, der sich für die rote Lebensmittelfarbe entschieden hat. Und wem Grün, Rot, Blau und Lila nicht gereicht haben, der setzte mit Glitzer noch einen drauf. „Das ist nichts für die nächsten Jahre“, sagt Thyen über die Haltbarkeit des sülzigen Spielzeugs. Fill allerdings hortet bereits seit vier Monaten Schleim. Der müsse halt regelmäßig geknetet werden. Als die Kinder den ersten Schleim in Tüten und Dosen verpackt haben, setzen sie sogleich zur zweiten Runde an.

Weitere Informationen

Das Rezept zum Schleim:

- fünf Packungen Peel-Off-Gesichtsmaske

- ein Teelöffel Natron zugeben

- zunächst ein Spritzer Kontaktlinsenlösung (je nach Bedarf mehr)

- eine Handvoll Rasierschaum

- mit Lebensmittelfarbe und auch Glitzer dekorieren