Ist vielfältig engagiert, besonders verbunden aber mit der Seckenhauser Kirche: Nicole Hormann verantwortet die dortige Kinderkirche mit und bringt sich im Förderverein der Grundschule Seckenhausen ein. (Braunschädel)

Stuhr-Seckenhausen. Nicole Hormann kramt in einem Karton auf dem Podest mit dem Beton-Altar. Mäntel und Hüte zieht sie heraus und legt sie über die Lehne der vorderen Kirchenbänke. Die Krippenspiel-Kostüme sind schon einmal vom Dachboden heruntergewandert und halten gut fünf Wochen vor Weihnachten auch als Verkleidung für das Martinsfest her. Am vergangenen Freitag hat die Martin-Luther-Kirchengemeinde es in Seckenhausen gefeiert, der aktuelle Jahrgang der Konfirmanden dabei ein Theaterstück zur Martinslegende aufgeführt. Nicole Hormann probt das Stück an diesem Nachmittag, wenige Tage vor dem Auftritt, mit den Jugendlichen. Im zweiten Jahr leitet sie das Konfirmanden-Projekt. Es ist nur eine von zahlreichen Aufgaben, die Nicole Hormann auf freiwilliger Basis übernimmt.

Das vielseitige Engagement der zweifachen Mutter hat die Gemeinde Stuhr im Frühling mit dem Stuhrer Wolf gewürdigt. Eines ihrer Ehrenämter führte Nicole Hormann im März sozusagen direkt zu der Auszeichnung. Als stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule Seckenhausen nahm sie das erste Mal die Einladung zu der Preisverleihung wahr. Die Jahre zuvor war sie immer verhindert gewesen. Die Teilnahme sollte sich in jeder Hinsicht lohnen: „Ich dachte, ich gehe da für eine Tasse Kaffee hin“, sagt Nicole Hormann über ihre Erwartungshaltung, und muss kräftig lachen. Als sie dann ihren Namen neben denen der anderen Preisträger auf der Leinwand im Stuhrer Rathaus sah, war sie erst einmal völlig baff. Auf die Verwunderung folgte Freude. „Das ist eine schöne Anerkennung“, sagt die Seckenhauserin, gleichwohl fallen ihr aber andere Ehrenamtliche ein, die die Würdigung mindestens genauso verdient hätten wie sie.

Die Arbeit im Förderverein der Seckenhauser Grundschule kam durch ihre Kinder zustande, die dort Schüler waren beziehungsweise sind: der Sohn 13 Jahre alt, die Tochter zehn. Der Verein betreut die Cafeteria beim Weihnachtsbasar und empfängt die erwachsenen Teilnehmer am Schnuppertag für Kita-Kinder stets mit Kaffee, Kuchen und Ratschlägen. Dann betreut der Förderverein schließlich noch den Wunschbriefkasten der Schule, in den Kinder per Zettel ihre Wunsch-Spielzeuge für die Pause angeben und mitteilen können, welches Buch sie gern in der Bücherei vorfinden würden.

Die Martin-Luther-Kirche an der Industriestraße begleitet Nicole Hormann nicht nur als Ehrenamtliche, sondern schon ein Leben lang. „Früher habe ich bei Brigitte Schulze im Kinderchor gesungen“, sagt sie. Die Kinderkirche spielte jedoch erst eine Rolle, sobald sie selbst Kinder hatte. Parallel dazu übernahm sie die Organisation des Krippenspiels, das ihre Familie seit Jahren auf die Beine stellt – wie viele es genau sind, weiß Nicole Hormann gar nicht mehr so genau. Sehr wohl aber, dass es Tradition für die Familie geworden ist, Heiligabend in der Kirche zu verbringen. Denn Nicole Hormanns Kinder und ihr Ehemann ziehen geschlossen mit.

Dieses Jahr wird für die Familie das erste seit Langem ohne Krippenspiel sein. Für Nicole Hormann ist das eine neue Situation. „Es gehört irgendwie zum Ablauf von Weihnachten dazu“, sagt sie. Bis spät in die Nacht sind Requisiten manchmal gebastelt worden, Wattebausche aufgefädelt, um Schneeflocken rieseln zu lassen. Nicole Hormanns Vater hat die Kulisse für den Stall selbst gebaut. Sie setzen sie gemeinsam zusammen – ihr ganz eigenes Ritual zum Fest. Diesmal aber hat Nicole Hormann die Verantwortung in andere Hände gelegt, damit sie und ihre Familie den 24. Dezember einmal ganz für sich alleine haben können.

Ein Ritual hat Nicole Hormann auch als Teil des Frauen-Trios mit initiiert, das die Kinderkirche am dritten Freitag im Monat in der Seckenhauser Kirche veranstaltet. Das von den Vorgängern geerbte Segel mit dem Logo der Kinderkirche drauf, das von einem Holzschiff ragt, wird jedes Mal feierlich gehisst. Bei Taufgottesdiensten ist die Kinderkirche auch bei den Großen dabei, ansonsten hat Nicole Hormann bereits eine Übernachtungsparty mit Kindern in der Kirche veranstaltet. Dazu gehörte auch ein gewisser Gruselfaktor, als der Dachboden gemeinsam erkundet wurde. Ihr Glaube ist Nicole Hormann wichtig. Ihn praktisch zu leben aber besonders. „Ein bisschen Weltverbesserungsdrang gehört dazu“, sagt sie. Christ zu sein heißt für sie, Teil einer Gemeinde zu sein.

Gemeinschaft wird auch in der Welt gelebt, in der sich Nicole Hormann ebenfalls zu Hause fühlt. Ihre Familie gehört zur Bovelzumft, die sich dem Mittelalter verschrieben hat. Beim Bovelmarkt an der Freudenburg in Bassum baut die Familie stets ihr Zelt auf, Nicole Hormann betreut die Kinder auf der Zwergenwiese mit, wo etwa Bastelaktionen stattfinden. Alte Handwerkskunst und althergebrachtes Wissen interessieren Nicole Hormann, die bei Veranstaltungen wie dem Bovelmarkt auch Gassen- und Kreistänze aufführt. Die Atmosphäre sei eine besondere bei den Mittelaltermärkten. „Es gibt unheimlich nette Leute in der Szene“, sagt sie. Seien es gemeinsame Konzertbesuche, meist im Mittelalter- und Folk-Genre oder Urlaube – Nicole Hormann genießt die Zeit mit ihrer Familie. Oft sind es eher Kulturreisen wie Tagesausflüge oder Museumsbesuche. Weit wegzufahren ist ihr gar nicht so wichtig. Es reiche auch zum Beispiel Ferien auf dem Bauernhof in Ostfriesland zu machen.

Jetzt brauchen aber erstmal die Konfirmanden ihre Aufmerksamkeit. Die ersten kommen in die Kirche, um die Geschichte des Sankt Martin einzuüben. Laut Legende eben auch jemand, der sich mit Hingabe für andere einsetzte.