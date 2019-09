Die Route der Demonstration beginnt auf dem Schulhof der KGS Kirchweyhe (Hauptstraße 99) und führt über die Straßen Am Fuhrenkamp, Bahnhofstraße, Alte Hauptstraße, L 335/Hauptstraße und Lahauser Straße zum Marktplatz. (FR)

Weyhe. Die Bewegung „Fridays For Future“ in Weyhe beteiligen sich am globalen Klimastreik. Die Demonstration startet am kommenden Freitag, 20. September, um 11.30 Uhr auf dem Schulhof der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Kirchweyhe, Hauptstraße 99. Das Team gibt außerdem die Route für die Demo bekannt.

Wie Siard Schulz von den Organisatoren weiter mitteilt, ist dies der dritte „Friday For Future“ in Weyhe und auch der dritte globale Klimastreik. In Weyhe angemeldet habe die Demonstration die Klimaaktivistin Sarah Weydt als eine der Hauptorganisatoren der „Fridays for Future Weyhe“. Gemeinsam mit Schülern der KGS Leeste und der KGS Kirchweyhe soll ein großer Demonstrationszug auf die Beine gestellt werden und ein Zeichen für mehr Klimagerechtigkeit gesetzt werden. Die Weyher Bewegung ruft außerdem „alle weiteren Weyher“ dazu auf, sich anzuschließen. „Die weltweiten Proteste sind nicht als Generationenkonflikt zu verstehen. Hier geht es nicht um groß gegen klein oder alt gegen jung. Wirksames Engagement geht nur zusammen und deshalb sind auch Weyher jeden Alters herzlich eingeladen“, erklärt Schulz in der Mitteilung. Das unterstreiche auch der diesmalige Slogan und Hashtag #AllefürsKlima.

Die „Fridays For Future“ Weyhe setzen dieses Mal erneut auf ein verändertes Konzept, heißt es weiter. Bei der ersten Demo sei die gesamte Bandbreite des Bündnisses dargestellt und den Schülern viel Raum für eigene Beiträge gegeben worden. Bei der zweiten Demo habe es eine Rednerin und Livemusik gegeben. Einen „echten Demonstrationszug“ gebe es nun zum ersten Mal. Er soll bei der KGS Kirchweyhe beginnen und über die Straßen Am Fuhrenkamp, Bahnhofstraße, Alte Hauptstraße, die L 335, Hauptstraße und Lahauser Straße zum Marktplatz führen. Eine Schülergruppe werde den Demonstrationszug musikalisch begleiten. Auf der Abschlusskundgebung ist ein Luftbild mit allen Teilnehmenden geplant, so Siard Schulz.