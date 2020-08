Es zischt und sprüht, und die Weltall-Motive auf der Skateranlage werden mit jedem Farbnebel realistischer. (Vasil Dinev)

Weyhe-Kirchweyhe. „Schau mal, die bunten Farben“, sagt das kleine Mädchen begeistert zu ihrem Vater und zeigt Richtung Skateranlage. So wie ihr geht es an diesem Sonnabend vielen Passanten, die an der Skateranlage in Kirchweyhe vorbeikommen. Denn sechs Graffiti-Künstler sorgen beim achten Streetart-Festival dafür, dass das triste Grau der Rampen und des Unterstands ausdrucksstarken Weltraum-Motiven weicht.

Die positive Resonanz freut die Künstler und Organisatoren besonders, muss das Festival coronabedingt doch in diesem Jahr in einem deutlich kleineren Rahmen ausfallen als in den Vorjahren – Workshops etwa, bei denen Interessierte selbst zur Sprühdose greifen können, sind nicht möglich. Tina Fischer aus dem Kulturbereich der Gemeinde Weyhe ist mit dem Verlauf der Veranstaltung dennoch zufrieden: „Es ist eine sehr angenehme Atmosphäre hier“, sagt sie am späten Nachmittag, während die Sprayer die letzten freien Flächen gestalten. Es sei immer ein wenig Leben auf der Anlage gewesen. Skater, Kinder und Nachbarn hätten sich interessiert angeschaut, was sich dort tut. Während der Unterstand in eine Mondstation mit einem riesigen Astronauten verwandelt wird, entstehen an den Außenverkleidungen der Rampen unter anderem Bilder fiktiver Planeten. Ein Eisplanet und eine Dschungellandschaft sind dabei und erinnern ein wenig an Eindrücke aus Sciene-Fiction-Filmen. Eine Rampe ziert nun außerdem ein großer Alien-Schriftzug.

Die Motive wurden von den Künstlern allesamt selbst gestaltet. „Einiges haben wir aber auch spontan gemacht“, verrät Kati von der Streetart-Gruppe. Die 22-Jährige hat mit 13 mit Graffiti-Kunst angefangen. Mittlerweile studiert sie Design an der Hochschule für Künste in Bremen, greift ab und zu aber auch noch gerne zur Sprühdose. Sie hat außerdem den Kontakt zu den anderen Künstlern hergestellt. „Bisher bin ich sehr zufrieden, es sind richtig coole Sachen dabei“, sagt sie. Auch ein paar Ideen der anwesenden Skater seien noch in den Kunstwerken verarbeitet worden.

„Es sieht sehr gut aus und auch viel lebendiger. Vorher war das hier schon sehr grau“, lautet dann auch das Fazit eines Skateboarders, der die Anlage öfter nutzt. „Und bei den Leuten aus dem benachbarten Wohngebiet kommt das auch gut an“, freuen sich Franziska Gröne und Fabio Sobotzki von der Streetart-Gruppe über die Rückmeldungen, die sie schon bekommen haben.

Lediglich ein paar Schmierereien hätten das Grau der Anlage vorher geziert, die seien nun natürlich auch weg. Nun hoffen die Organisatoren, dass die Kunstwerke „wie ein Schutzwall“ gegen neue Schmierereien wirken. Tina Fischer ist optimistisch: „Wir haben gute Erfahrungen gesammelt“, sagt sie mit Blick auf die in den vergangenen Jahren beim Streetart-Festival entstandenen Kunstwerke. Ihr Eindruck sei, dass es honoriert werde, dass sich dabei jemand Mühe gegeben hat.

Das wünscht sich auch Jugendpfleger Carsten Platt. „Ich hoffe, dass die Nutzer die Schönheit erkennen“, sagt er. Besonders begeistert ist er von der Verwandlung des Unterstandes. „Die Hütte sah schon ziemlich schmuddelig und gruselig aus“, so seine Meinung. Positiv aufgefallen ist ihm an dem Nachmittag auch der Umgang zwischen den Skatern, BMX-Fahrern und den Sprayern. „Toll, da ist sehr viel gegenseitiger Respekt“, schildert er seine Beobachtungen.

Die Streetart-Gruppe hat sich derweil noch etwas Besonderes ausgedacht, damit sich Interessierte trotz der Corona-Beschränkungen einen Eindruck von der Veranstaltung machen können. Schon während des Festivals veröffentlichen Franziska Gröne und Fabio Sobotzki über die Social-Media-Kanäle der Gruppe kleine Videos und Fotos vom Werden der Kunstwerke und dem, was sonst noch auf der Skateranlage los ist. Der Zusammenschnitt bei Instagram ist zum Beispiel unter „streetartweyhe“ zu finden.