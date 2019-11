Noch ist das Gebäude an der Bremer Straße in Brinkum im Bau, aber schon bald soll hier die Cameo Laser Franz Hagemann GmbH einziehen. (Michael Galian)

Stuhr-Brinkum. Noch präsentieren sich die neuen Hallen, Gänge und Räume in Brinkum direkt neben dem Fitnesspark an der Bremer Straße als Baustelle. Popmusik ist vom anderen Ende des langen Saales an der Rückseite – dem zukünftigen Ausstellungsraum – zu hören, ebenso wie wenige ferne Stimmen zum Ende des Arbeitstages. Hin und wieder steht Baumaterial an Wänden und einige Eimer mit Farbe zieren den Boden. Torsten Herbst, 51 Jahre alt, sehnt den Umzug herbei. Dieser soll aber erst im Frühjahr des kommenden Jahres an die neue Wirkstätte seines Unternehmens erfolgen. Der Geschäftsführer der Cameo Laser Franz Hagemann GmbH steht dennoch seelenruhig in der im Bau befindlichen neuen Zentrale. Er ist sichtlich froh, dass die Bauarbeiten gut vorangehen, denn lange hatte er nach dem passenden Grundstück gesucht.

Herbst erinnert sich nur zu gut an Monate des Suchens, um mit dem Unternehmen für Lasermarkiermaschinen, das in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist, eine neue Heimat zu finden. Denn am aktuellen Standort in Stuhrbaum würden es aus allen Nähten platzen. Passende Grundstücke zu akzeptablen Preisen seien eine Rarität. Letztendlich gelang es dann aber doch. Dank der Hilfe der hiesigen Wirtschaftsförderung wurde der Firma ein Angebot unterbreitet und darüber musste nicht lange nachgedacht werden: Herbst schlug zu, denn man wollte möglichst in der Region bleiben, da hier auch die Mitarbeiter leben, deren Zahl in der neuen Zentrale von etwas mehr als einem Dutzend auf 20 wachsen soll.

Das mittelständische Unternehmen aus Stuhr hat deutschlandweit und über die Grenzen hinaus viele Kunden, die die hier gekauften Maschinen für alle möglichen Zwecke einsetzen. Mit den Lasern lässt sich allerhand anfangen. Ob Formen aus Material zu schneiden oder um Schrift in ein Werkstück zu lasern – Anwendungsfelder gibt es viele, ob nun in der Industrie, im Handel und Handwerk für Schilder oder zum Beispiel im Modellbau für Filigranes. „Unser Job ist es geeignete Beschriftungs- und Markiersysteme für die Anwendungsfelder der Kunden zu finden“, umreißt Herbst den Alltag. „Jedes Material stellt andere Anforderungen an den Laser.“ Sorgen um die Zukunft seines Unternehmens macht er sich nicht: „Aus fast jeder Branche tauchen Bedarfe aus.“ Kurzum: Die Anwendungsgebiete nehmen stetig zu und damit auch der mögliche Kundenstamm.

Dabei liegen die Ursprünge der Firma in einem ganz anderen Bereich: Die Geschichte der Franz Hagemann GmbH beginnt im Jahre 1929 als Großhandel für Besteck und Porzellan. Ab den 1950er-Jahren begann man Gravurmaschinen für Juweliere zu vertreiben. Dies löste die alten Geschäftsfelder zunehmend ab, sodass 1996 der Kauf der ersten Lasermaschine eine logische Fortentwicklung im Felde der Markierung und Beschriftung gewesen ist. Seit 1999 löste die Beratung und der Vertrieb unterschiedlicher Markier- und Schneidemaschinen auf Laserbasis die klassische Gravurtechnik in Gänze ab. Und das Geschäft läuft gut. In den vergangenen Jahren ist der Umsatz von 3,5 auf 6,5 Millionen Euro gewachsen.

Das Unternehmen ist bereits seit Längerem auch in Österreich und den Benelux-Ländern mit Zweigstellen vertreten, wo auch insgesamt knapp zehn Leute tätig sind. Torsten Herbst übernahm die Firma in den 1990er-Jahren und begleitete die ersten Schritte mit der neuen Technik. Zuvor hatte sein Onkel, ein direkter Nachfahre des Firmengründers, die Firma geleitet. Der Bearbeitung von Werkstücken unterschiedlicher Art mit Symbolen und Schrift blieben sie treu, nur die Technik wandelte sich.

Eben diese Technik ist der Hauptgrund für den Umzug, denn auch wenn das Mehr an Personal auch Räume benötigt, den Großteil des hinzukommenden Platzes, braucht das Unternehmen für die Ausstellung all der verschiedenen Varianten an Geräten in unterschiedlichen Größen. Deren Preise reichen von der Sparversion für 2500 Euro bis hin zur Deluxe-Variante, die auch für besonders große Stücke geeignet ist. Kostenpunkt: 70 000 Euro. Generell sei vor allem die Frage nach den Maßen der zu bearbeitenden Stücke für den Preis entscheidend, so Herbst. Im Durchschnitt geben die etwa 2000 verschiedenen Unternehmen, die die Firma als Kunden hat, wie Herbst erzählt, etwa 25 000 Euro pro Exemplar aus. Die Bedienung der Geräte sei inzwischen kinderleicht und unterscheide sich nicht mehr von der eines Papierdruckers. Neben Universitäten sollen sogar bereits einige Schulen Geräte dieser Art ihr Eigen nennen. Von den Marktanteilen her ist Cameo Laser nach eigenen Angaben das zweitgrößte Unternehmen der Branche in Deutschland.

Neubau kostet 1,5 Millionen Euro

Das 840 Quadratmeter große Gebäude auf dem etwa 2000 Quadratmeter großen Grundstück ist übrigens kein Allerweltsbau, sondern wird von Torsten Herbst als emissionsfrei beworben. Neben der aus Stahl gefertigten Lagerhalle besteht das Objekt größtenteils aus Holzelementen, die vorproduziert und von Bayern nach Brinkum gebracht wurden. Das Heizen soll über eine Wärmepumpe erfolgen und Herbst preist das erwartete Raumklima als „sehr angenehm“ an. Die Bauarbeiten des knapp 1,5 Millionen Euro teuren Baus liegen voll im Plan, heißt es. Dessen Fertigstellung wird für Ende dieses Jahres erwartet und der Einzug der Firma soll im März 2020 beendet sein.