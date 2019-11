Für ihr Gerätehaus soll die Feuerwehr Leeste eine Brandmeldeanlage bekommen. (Michael Galian)

Weyhe. Jahresrückblick Anfang November: Die Feuerwehren in Weyhe sind bis Anfang November 238 Mal ausgerückt, dabei kommen sie allerdings auf eine Einsatzzahl von 144, nämlich dann, wenn beispielsweise vier Wehren gleichzeitig alarmiert werden mussten.

Dabei blieben die Ehrenamtlichen bei den Einsätzen nicht nur auf Gemeindegebiet, stellte Gemeindebrandmeister Bernd Scharringhausen in der Sitzung des Ausschusses für Ordnung und Soziales weiter vor. 14 Mal wurden die Kräfte außerhalb Weyhes zur Hilfe gerufen. Dabei erinnerte Scharringhausen an den größten Einsatz in diesem Jahr. Der war am Bollmannsdamm. Anfang August war an der Straße in Melchiorshausen ein Wirtschaftsgebäude in Brand geraten. Dort hätten die Feuerwehrleute ein Wohnhaus geschützt und einen Menschen gerettet. „Ein Kamerad wurde leicht verletzt“, sagte er.

Weiter berichtete der Weyher Feuerwehrchef von einem neuen Löschfahrzeug, das in der kommenden Woche abgeholt werde. Für die kommenden zwölf Wochen falle die Hubarbeitsbühne aus, weil diese nun nach der Anschaffung vor zehn Jahren gewartet werden müsse.

Digitale Alarmierung eine „Baustelle“

Als „Baustelle“ bezeichnete der stellvertretende Gemeindebrandmeister Folkard Wittrock die Einrichtung der digitalen Alarmierung und wollte keinen Zeitpunkt nennen, wann diese funktioniere. „Ein großer Teil der Alarmumsetzer ist noch nicht fertig“, sagte er über die Funkanlagen. Zwar seien die digitalen Meldeempfänger da, allerdings „können sie noch nicht programmiert werden“. Ursächlich für die Verzögerung sei, dass zuständige Firmen Führungspersonal verloren hätten. Für das kommende Jahr kündigte Wittrock die Anpassung von Satzungen und Organisationsgrundlagen an.

Stoff für eine Debatte lieferte in der Sitzung, in der es auch um den Teilhaushalt für den Fachbereich Ordnung und Soziales ging, der Betrag von 10 000 Euro für die Anschaffung einer Brandmeldeanlage für das Feuerwehrhaus Leeste. Die CDU-Fraktion hatte zunächst beantragt, diesen Betrag zurückzuziehen mit der Begründung, dass es sich um ein Vorhaben der Kategorie drei handele. „Daraus entnehmen wir, dass das von der Priorität her nicht so wichtig ist“, sagte Ausschussmitglied Heino Hildebrand (CDU). Die Anlage einzubauen wäre „natürlich wünschenswert“, denn „wir haben da Millionenwerte stehen“, sagte Scharringhausen mit Blick auf die Brände bei der Feuerwehr Syke 1994 und 2009. „Wir waren in Syke dabei. Das war dramatisch.“ Die übrigen Fraktionen blieben dabei, den Betrag zur Verfügung zu stellen. Letztlich zog die CDU ihren Antrag zurück. Der Ausschuss einigte sich damit einstimmig auf die Anlage, ebenso aber auch auf den Antrag der FDP, die darin forderte, die Feuerwehren mit Defibrillatoren auszustatten. Das Budget der Feuerwehren sei, so Wittrock, für 2020 und 2021 bereits verplant. Die Wehren würden sich die Geräte wünschen, auch zur Eigensicherung. Beatmungsgeräte seien bereits vorhanden. Dem Antrag gemäß prüft die Verwaltung die Kosten für die Anschaffung der Defis.

In Sachen Investitionen fällt für die Gemeinde der Kauf eines Löschfahrzeugs für die Ortsfeuerwehr Kirchweyhe an (290 000 Euro gesamt, davon 100 000 Euro in 2019), an die Ortsfeuerwehr Sudweyhe soll ein Gerätewagen Messtechnik gehen (200 000 Euro gesamt, davon 80 000 für 2020). Die Mehrheit – mit Ausnahme der sechs Stimmen der SPD – empfahl, den Betrag von 75 000 Euro für die Sanierung der Außenanlagen des Martha-Schubert-Hauses zu streichen.

Flüchtlingsquote noch unbekannt

In Sachen Flüchtlingsquote für die Gemeinde Weyhe informierte Fachbereichsleiter Udo Petersohn, dass diese noch nicht vorliege und wohl erst im kommenden Jahr bekannt werden würde, „weil der ganz große Druck noch nicht da ist“. Derzeit übernehme die Gemeinde die Miete von 122 Wohnungen inklusive Nebenkosten. Davon seien 49 Unterkünfte angemietet und 73 Immobilien im Gemeindeeigentum.

Den Wirtschaftsplan der Sozialstation bezeichnete Petersohn in der Sitzung als „wieder ausgeglichen“. Zur Erklärung: „Wir konnten im Bereich Personalkosten runtergehen“, sagte er, obwohl es nicht weniger Personal gebe. Allerdings habe es Optimierungen gegeben. Erstmalig habe der Mehrstundenausgleich umgesetzt werden können.