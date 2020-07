Das Haus wurde durch den Brand komplett zerstört. (Christian Butt)

Ein Großbrand hat am Freitagabend in Leeste ein großes Wohnhaus komplett zerstört. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Vier Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz verletzt und mussten in Kliniken gebracht werden.

Das Feuer wurde um kurz nach 18 Uhr gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte das Wohnhaus an der Straße Am Weidufer erreichten, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster. Die Feuerwehrleute versuchten noch einen Innenangriff, mussten sich aufgrund der großen Hitze jedoch zurückziehen.

Binnen Minuten breiteten sich die Flammen über das gesamte Dach aus. Die Feuerwehr setzte zur Brandbekämpfung zwei Drehleitern ein. Trotzdem konnte ein Totalschaden nicht verhindert werden. Der Dachstuhl und die Räume im Obergeschoss sind komplett ausgebrannt. Das Erdgeschoss durch Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

Mehrere Ortsfeuerwehren waren bis in den Abend mit den Löscharbeiten beschäftigt. Bei großer Hitze kollabierten vier Einsatzkräfte und mussten vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht werden.