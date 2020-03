Der Parkplatz des Möbelhauses Ikea in Brinkum-Nord ist wie leergefegt. (Michael Braunschädel)

Landkreis Diepholz. Der Ochtum-Park in Brinkum-Nord wirkt wie verwaist. Dort, wo sonst Menschen Ausschau nach Angeboten halten, durch Geschäfte stöbern und sich Auto an Auto reiht, herrscht nun Ruhe. So gut wie alle Geschäfte im Outlet-Center sind aufgrund des Erlasses des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zur Eindämmung der Corona-Pandemie geschlossen, berichtet Rolf Müllmann, der zusammen mit seiner Ehefrau Michaela Eigentümer des Einkaufszentrums ist. Er habe von den Anordnungen aus dem Fernsehen erfahren, berichtet er weiter. Die Läden hätten dann eigenständig geschlossen. „Als Vermieter haben wir da nichts mit zu tun“, sagt Müllmann. Er erwartet auch keine persönlichen Nachteile durch die Schließungen. Allerdings soll die Security-Präsenz im Ochtum-Park tagsüber zur Vandalismus-Prävention verstärkt werden, kündigt Müllmann an.

Wenige Meter weiter hat ebenfalls ein großes Unternehmen seine Filiale geschlossen. So hat die Möbelhaus-Kette Ikea ihre 53 Einrichtungshäuser in Deutschland und damit auch den Standort in Brinkum-Nord vorübergehend dicht gemacht. „Sicherheit und Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter hat für Ikea stets höchste Priorität“, heißt es dazu vom Unternehmen. Die Firma stehe im ständigen Kontakt mit allen relevanten Organisationen und behalte die Lage im Auge. Derzeit arbeite das Unternehmen daran, die Kunden weiterhin zu bedienen – so zum Beispiel über die Onlinebestellungen. Bereits vergangene Woche hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben alle größeren nationalen und internationalen Meetings abgesagt. Wo immer möglich, sind die Mitarbeiter dazu angehalten, von zu Hause aus zu arbeiten. Eltern, die keine Möglichkeit haben, ihrer Tätigkeit von zu Hause aus nachzugehen, bietet das Unternehmen in einem ersten Schritt eine einmalige bezahlte Freistellung von fünf Tagen an.

Die Betroffenheit der Unternehmen sei groß, berichtet Stuhrs Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier. Und das nicht erst seit Kurzem. „Es treibt sie um, auch schon die letzten zwei Wochen“, sagt er. So versuchen sich die Firmen so gut es geht vorzubereiten. Probleme machen den Unternehmen vor allem die Unsicherheiten. „Diese Krise ist wenig planbar“, erklärt Wimmelmeier mit Blick auf immer neue Veränderungen. Keiner könne sagen, wann die Einschränkungen vorüber sind und welche Entwicklungen noch anstehen. Genau das mache die Verunsicherung aus.

So hätten sich bereits einige Unternehmen aus vielen verschiedenen Bereichen bei ihm gemeldet, erzählt Wimmelmeier. Das reiche von Schaustellern über Messebauer bis hin zu Transportunternehmen. Gerade aktuell sei natürlich die Frage, wer von den angeordneten Geschäftsschließungen betroffen ist, so Wimmelmeier. Oftmals müsse dort genau geschaut werden. So zum Beispiel bei Unternehmen, die sowohl eine Werkstatt als auch einen Laden haben. Dort könne es dann auch zu Teilschließungen kommen.

Auch gebe es Fragen nach Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen. Dann verweise er auf die Angebote der KfW, der N-Bank und der Bundesagentur für Arbeit. „Ich bin nicht der, der die Mittel vergibt“, sagt Wimmelmeier über seine Vermittlerposition. Der Wirtschaftsförderer geht auch davon aus, dass die Einschränkungen Auswirkungen auf die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde haben. Diese seien derzeit aber noch nicht abzusehen – auch nicht für die Betriebe selbst, so Wimmelmeier. Gleiches war aus dem Weyher Rathaus zu vernehmen.

Sein Weyher Kollege Dennis Sander hat nach eigenen Angaben bereits „etliche Nachfragen“ von hiesigen Gewerbetreibenden bekommen. „Das Telefon stand selten still“, berichtet er von „sehr vielen Kontakten“. Zumeist ging es um Unsicherheiten. So hätten die Firmen „große Sorgen“, sagt Sander. Bereits am Montag habe er die Betriebe in einem Schreiben über Unterstützungsmöglichkeiten informiert. Er verweist auf die Angebote des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWI), des Wirtschaftsministeriums des Landes Niedersachsen und der Bundesagentur für Arbeit. Die Gemeinde Weyhe werde die Unternehmen auf dem Laufenden halten. „Im Zweifel sind wir auch nicht die, die über Hilfen entscheiden“, betont er.

Bei den Städten Bassum und Twistringen ist die Situation derzeit noch entspannt. Alena Grützmacher, Wirtschaftsförderin der Lindenstadt, berichtet von einem Unternehmen, das bislang bezüglich lokalen Unterstützungsmöglichkeiten nachgefragt habe. „Wir haben noch keinen Masterplan in der Schublade, aber wir leiten die Hinweise des Landkreises und der Agentur für Arbeit weiter“, erzählt Grützmacher. Twistringens Erster Stadtrat Harm-Dirk Hüppe handhabt das ähnlich, prognostiziert aber: „Das wird mehr werden.“

Thomas Kuchem, Wirtschaftsförderer in Syke, geht davon aus, dass COVID-19 „uns alle auf eine harte Probe stellen wird“. Erste Gespräche mit Unternehmern seien vornehmlich um Verständnisschwierigkeiten gegangen. Die finanzielle Sorge sei sehr groß, aber niemand sei total verzweifelt. Kuchem erzählt von einem italienischen Gastronomen, der gesagt habe: „Davon lassen wir uns nicht unterkriegen.“ Die Unternehmer würden auf die Hilfe der Bundespolitik vertrauen. Wobei der Erste Stadtrat Sykes am Dienstag noch keine genauen Informationen zum Kurzarbeitergeld hatte. „Es ist ja auch noch nicht geklärt, wie mit Einzelunternehmern umgegangen wird“, weiß er zu berichten.

Bruchhausen-Vilsens Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann hat in Unterhaltungen mit Geschäftsleuten Rückmeldungen von „sehr, sehr besorgt“ bis „alles andere hat Vorrang“ gehört. Die Samtgemeinde versuche, alle Informationen über ihre Internetseite weiterzugeben, auch die zum Kurzarbeitergeld. Bund und Land würden sich dabei finanziell massiv engagieren. Und wenn das nicht reicht? Dann schweben dem Verwaltungs-Chef Aktionen vor wie die Stundung der Gewerbesteuer. „Aber für solche Zusagen ist es noch zu früh. Uns fehlt der Überblick, wie weit die Auswirkungen gehen werden.“

Laut Constantin von Kuczkowski, Geschäftsführer der IHK in Syke, lässt sich der Schaden, der durch das Coronavirus entsteht, „überhaupt noch nicht in Zahlen fassen“. Es hänge davon ab, wie lange die Pandemie dauere. Er rät Unternehmen, bei der Agentur für Arbeit Kurzarbeitergeld zu beantragen. Das sei vereinfacht worden. So würde zurzeit ein Anteil von zehn Prozent an betroffenen Arbeitnehmern reichen, um Kurzarbeitergeld zu beantragen, früher seien es 33 Prozent gewesen. Jeder Single bekomme 60 Prozent seines Gehalts, jeder Verheiratete 67 Prozent.