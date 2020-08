Ein vermuteter Badeunfall im Hohenhorster See in Moordeich hat am Sonnabendabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und weiteren Rettungskräften geführt. Die gute Nachricht vorweg: Es kam niemand zu Schaden.

Um 20.37 Uhr wurde die Feuerwehr Stuhr über Sirene und Meldeempfänger alarmiert. „Aufmerksame Badegäste hatten ein verlassenes Fahrrad, Kleidung und Wertgegenstände am Seeufer gefunden. Als auch nach einiger Zeit niemand zu diesen Sachen zurückkehrte und auch nicht in der Umgebung auffindbar war, wählten sie den Notruf“, berichtet Christian Tümena, Sprecher der Gemeindefeuerwehr Stuhr, zum Hintergrund des Alarms. Daraufhin sei von der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Diepholz ein Großaufgebot an Rettungskräften zum See entsandt worden. Neben der Feuerwehr Stuhr rückte die Feuerwehr Dreye mit einem Boot, die Taucherstaffel der Feuerwehr Bremen, die Drohnengruppe Nord des Landkreises Diepholz, der Rettungsdienst, die Polizei und der Rettungshubschrauber Christoph Weser zur Einsatzstelle aus, so Tümena weiter. Vermisst wurde ein 61-jähriger Mann.

Die Einsatzkräfte der Stuhrer Feuerwehr begannen unter Leitung von Ortsbrandmeister Rainer Troue nach einer ersten Lageerkundung zunächst damit, das Ufer des Sees abzusuchen. Kurz danach traf laut Tümena auch der Rettungshubschrauber ein, der gerade von einem anderen Einsatz zurück war. So konnte der See ebenfalls aus der Luft abgesucht werden. Zur selben Zeit, als schließlich auch die Taucher am See eintrafen, wurde der Mann schlafend am Seeufer gefunden, so Tümena. „Er war zum Glück wohl auf und hatte von dem ihm geltenden Rettungseinsatz nichts mitbekommen“, berichtet der Feuerwehrsprecher. Da der Mann außerdem unverletzt war, konnte der Einsatz wieder beendet werden.