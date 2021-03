Viele Weyher Haushalte sind seit Mittwoch um kurz vor eins ohne Strom. Auch die KGS Kirchweyhe ist betroffen (Symbolbild). (Arno Burgi)

In über 2000 Haushalten in der Gemeinde Weyhe ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch der Strom ausgefallen. Auch am Mittwochvormittag hält die Störung, die sich hauptsächlich auf den Bereich Kirchweyhe und Lahausen erstreckt, noch an. Auch die Kooperative Gesamtschule Kirchweyhe ist nach wie vor ohne Strom, sodass die Schüler wieder nach Hause geschickt werden mussten. „Es gibt aber eine Notbetreuung“, sagt der Weyher Bürgermeister Frank Seidel.

Er gehört selbst zu den Betroffenen. „Um 0.50 Uhr ging es los“, so Seidel. Er habe dann auf der Störungskarte der Avacon nachgeschaut, dort sei von 2200 Haushalten ohne Strom die Rede gewesen. „Wir haben jetzt seit acht Stunden keinen Strom“, berichtet der Bürgermeister am Mittwochmorgen. Das bedeute auch, dass die Heizung, der Kühlschrank und die Gefriertruhe nicht funktionieren würden. Ähnliches beklagen auch viele weitere Bürger in sozialen Netzwerken.

Der Netzbetreiber Avacon arbeitet nach eigenen Angaben derzeit mit Hochdruck daran, die Stromversorgung wieder herzustellen. „Es handelt sich um eine komplexere Fehlerstruktur“, erklärt Pressesprecher Ralph Montag. Bis die repariert ist, versuche man über mobile Aggregate die Haushalte wieder anzuschließen. Nach seinen Informationen waren am Morgen noch neun Verteilerstationen betroffen, was geschätzt 400 bis 500 Haushalte ohne Strom bedeuten würde.