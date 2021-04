Die Polizei löschte das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Zu einem Flächenbrand an der A 1 zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener ist die Feuerwehr Groß Mackenstedt am Sonntagnachmittag gerufen worden. Laut erster Meldung sollte der Grünstreifen an der Autobahn in Fahrtrichtung Groß Ippener kurz vor der Abfahrt brennen. Durch die erst eintreffende Autobahnpolizei wurde der Einsatzort in einem Gewerbegebiet an der Rudolf-Diesel-Straße an der Autobahn 1 in Groß Ippener lokalisiert, teilte Sprecher Philip Stampniok mit. Da der Einsatz im Zuständigkeitsbereich der Ortsfeuerwehr Groß Ippener lag, wurde diese zusätzlich alarmiert. Vor Eintreffen der Feuerwehr löschte aber die Autobahnpolizei das Feuer von vier Quadratmetern mit einem Pulverlöscher. Somit musste die Feuerwehr Groß Mackenstedt nur noch Nachlöscharbeiten verrichten. Der Rettungsdienst war zur Absicherung der Einsatzkräfte vor Ort, der Einsatz war nach etwa 45 Minuten beendet.