Lokhalle, Drehscheibe und fünf Kilometer Gleisstrecke befinden sich unter anderem auf dem acht Hektar großen Gelände. (Vasil Dinev)

Ein rund acht Hektar großes Gelände nahe der Bahn steht derzeit in Kirchweyhe zum Verkauf – mitsamt mehrerer Eisenbahnspuren, einer Drehscheibe, Lok-Halle und Werkstatt. Das große Areal am Richtweg gehört der Eckelmann-Gruppe, deren Tochter-Firma R.B.S. (Reinigen, Beschichten, Strahlen) dort viele Jahre einen Rundum-Service für Güter- und Kesselwagen angeboten hat. Inzwischen ist der Betrieb stillgelegt worden und das Grundstück soll veräußert werden. Kaufen kann das Gelände, wer will, doch es bietet sich laut Geschäftsführer Robert Eckelmann eine Eisenbahnnutzung an. Aber auch Wohnungsbau wäre unter Umständen möglich. Die Weyher SPD will derweil einen Kauf durch die Gemeinde prüfen lassen.

Infrastruktur noch vorhanden

Bei der Stilllegung spricht Eckelmann allerdings von „temporär“, denn die Infrastruktur gibt es her, die vorige oder eine ähnliche Nutzung dort fortzusetzen. Das ist aktuell auch die baurechtliche Situation, denn es handelt sich bei dem Areal laut Flächennutzungsplan um eine Bahnfläche, „das heißt, die Fläche unterliegt dem Eisenbahnrecht. Nach jetzigem Stand sind deshalb dort nur Nutzungen für Eisenbahnzwecke zulässig“ – oder Nutzungen durch Unternehmen, „die bahnbezogene Dienstleistungen erbringen“, teilt Steffen Nadrowski, Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung und Umwelt, auf Anfrage mit.

Auch Eckelmann sieht da die Zukunft des Geländes. Demnach sucht die Firmengruppe „jemanden, der das übernimmt und fortführt“. Das Unternehmen hätte in den Betrieb investieren müssen, um auf den aktuellen Stand der Technik zu kommen. Aber: „Wir sind in anderen Bereichen unterwegs“, sagt Eckelmann mit Blick auf die anderen Geschäftsfelder der Hamburger Gruppe. „Wenn wir Kirchweyhe ausgebaut hätten, hätten wir noch weitere Standorte in Europa gesucht“, denn „man wird heute nichts mehr mit einem Betrieb“. Für die Hamburger gab es also die Entscheidung: „Entweder nach vorne marschieren oder aussteigen.“

Die Infrastruktur würde es hergeben, die vorige oder eine ähnliche Nutzung mit Bahnbezug dort fortzusetzen. (Vasil Dinev)

Nun also letzteres. Damit sind die Zeiten für R.B.S. in Kirchweyhe nun vorbei. Weiter gehen könnte es vor Ort mit anderen Interessenten aus dem Bahnbereich. Wie Eckelmann berichtet, ist das Unternehmen aktuell mit fünf Firmen im Gespräch, die eine Nutzung in dem Bereich für sich untersuchen. Dazu gehören auch Interessenten aus China, denn das Verkaufsangebot ist vom beauftragten Industriemakler-Unternehmen weltweit ausgeschrieben worden. „Chinesen kaufen in ganz Europa“, sagt Eckelmann. Und: „Schiene ist ein Wachstumsmarkt.“ Auch die Verkehrspolitik versuche, den Trend von der Straße auf die Schiene zu lenken. Und Schienen sind dort mit einer Gesamtstrecke von fünf Kilometern vorhanden – samt Anbindung ans Bahnnetz. „So eine Fläche hat schon ihren Wert“, sagt Eckelmann. Welchen, verrät er nicht.

Teuer werden könnte es vor allem für einen Investor, der dort Wohnbebauung anstrebt. Denn dafür müssten die Gebäude zunächst zurückgebaut werden, so Eckelmann. Dennoch gebe es auch da Interessenten, auch trotz der baurechtlichen Beschränkungen. Die Fläche müsste dafür vom Eisenbahn-Bundesamt von Bahnbetriebszwecken freigestellt werden, erklärt Nadrowski. "Erst dann könnte die Gemeinde Weyhe eine Flächennutzungsplanänderung und eine Bebauungsplanung einleiten, um dort Wohnungsbau zu ermöglichen." Wegen verschiedener Anfragen sei diese Variante in den vergangenen Monaten geprüft worden. "Derzeit ist die Ausweisung von Baugebieten für Wohnzwecke auf der Fläche jedoch nicht vorgesehen", sagt der Fachbereichsleiter. Ihm zufolge entspreche der Erhalt der Eisenbahnstruktur "grundsätzlich den Klimaschutzzielen der Gemeinde". Allerdings sei zu beachten, "dass sich im Umfeld der Bahnanlage viele Wohngebäude befinden. "Hier setzt sich die Gemeinde auch weiterhin beim Gewerbeaufsichtsamt Hannover dafür ein, dass etwaige Immissionen auf das Wohngebiet so gering wie möglich gehalten werden", teilt Nadrowski weiter mit.

SPD fordert Kauf-Prüfung

Für den Erhalt anderer Art machen sich nun auch die örtlichen Sozialdemokraten stark. Die SPD-Fraktion fordert in einem Antrag, den Kauf des Geländes durch die Gemeinde zu prüfen. Das Gebiet verfüge über viele Entwicklungsmöglichkeiten, heißt es vom Fraktionsvorsitzenden Rainer Zottmann. „Insbesondere die Eisenbahnanlage mit funktionsfähiger Drehscheibe, Lokschuppen und Nebengebäude haben eine besondere historische Bedeutung für die Gemeinde“, so seine Begründung.

Die Gemeinde hat bereits im vergangenen Jahr einen gemeindlichen Zwischenerwerb mit dem Eigentümer erörtert, erklärt Nadrowski. Allerdings ohne eine Einigung „aufgrund der Konditionen“. „Sollte der nun vorliegende Antrag der SPD-Fraktion eine Mehrheit finden, würden die seinerzeit geführten Verhandlungen wieder aufgenommen“ – sofern das Grundstück dann noch nicht verkauft sei, schildert der Fachbereichsleiter. Der Kaufpreis ist laut Nadrowski bei einem Zwischenerwerb „angesichts der komplexen Lage auch eine politische Entscheidung: Bei Erhalt und Sanierung von historischen Bahngebäuden oder der Einrichtung musealer und kultureller Nutzungen steht oft der ideelle Wert im Vordergrund, weniger der wirtschaftliche Nutzen.“ Bei einer nicht-gewerblichen Nachnutzung wie auch beim Zwischenerwerb aus Steuermitteln dürfe zudem auch die Frage möglicher Bodenbelastungen und entsprechender Sanierungsaufwendungen nicht außer Acht gelassen werden.

Zur Sache

Das Unternehmen R.B.S.

Seit mehr als 30 Jahren ist die Firma R.B.S. (Reinigen – Beschichten – Strahlen) in Kirchweyhe ansässig. Es ist eine Tochtergesellschaft der Hamburger Eckelmann-Gruppe. Im Herbst 2019 hatte sich diese bereits für die Stilllegung entschieden und sie im vergangenen Jahr schließlich auch umgesetzt.

Während des aktiven Betriebs wurden dort Güter- und Kesselwagen gereinigt, gewartet und repariert, mit denen Chemie oder auch Mineralöl, flüssige Güter überhaupt, in Europa transportiert werden – der Full-Service um Behälter und Fahrgestelle. Zu den Leistungen gehörte auch der Tüv für die Wagen und deren Innenbeschichtung. Zu den Geschäftsfeldern der Eckelmann-Gruppe gehören die Bereiche Transport und Logistik, beispielsweise mit Baustelleneinrichtung für Wasserbaustellen, Containertaxis, die Lagerung und der Transport von Gütern sowie der Bereich Industriereinigung mit unter anderem der Beschichtung von Anlagen sowie deren Instandhaltung und innerbetrieblicher Logistik.