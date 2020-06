Die klaren Vorgaben für die potenziellen Investoren der beiden Grundstücke südlich des Henry-Wetjen-Platzes haben Steffen Nadrowski (links) und Christian Silberhorn vorgestellt. Sie erwarten bis Ende August erste Angebote. (Maike Plaggenborg)

Weyhe. Grundstücke gegen Arztpraxen im Tausch: Die Gemeinde Weyhe hat zwei Flächen im Baugebiet „Südlich Henry-Wetjen-Platz“ im Angebot, allerdings gibt es für den Käufer Bedingungen zu erfüllen. Wer den Zuschlag bekommt, muss weitere medizinische Versorgung im Leester Ortskern gewährleisten. Es sollen Arztpraxen und Gesundheitsdienstleister angesiedelt werden.

„Wir wollen das bestehende Angebot an Arztpraxen weiter verstärken“, sagte Christian Silberhorn, Projektmanager für Bauland- und Siedlungsentwicklung bei der Gemeinde und spricht von einem „ganzen Strauß von Anforderungen“ für denjenigen Käufer, der sich an das Vorhaben wagt. Die Gemeinde erwartet eine „bestimmte städtebauliche Figur, die wir dort sehen wollen“. Damit sei eine architektonische Qualität bereits vorbestimmt, denn die beiden Gebäude, die auf den Grundstücken zwischen dem nördlich gelegenen Henry-Wetjen-Platz und dem Pflegeheim Lerchenhof beziehungsweise der angrenzenden Seniorensiedlung südlich liegen, sind „von allen Seiten sichtbar“, sagte Steffen Nadrowski, der den Fachbereich Gemeindeentwicklung und Umwelt leitet. Und da ist es „wichtig, dass die Gebäude von drei Seiten repräsentativ sind“, ergänzt Silberhorn. Wie genau die architektonische Qualität aussehen solle, müsse man dann sehen. Die Entwürfe aber sollen im Kaufvertrag verankert werden, so Nadrowski. Damit die Optik beider Objekte zusammenpasst, werden die Grundstücke zusammen angeboten, sagte Bürgermeister Frank Seidel (SPD). Hinsichtlich der Bauweise ist eine Zweigeschossigkeit mit einer maximalen Gebäudehöhe von 13 Metern, auch mit Wohnnutzung, vorgesehen.

Weitere Vorgaben beziehen sich auf die Begrünung des Areals und sollen „die nachteiligen Auswirkungen für die Umwelt mindern“, heißt es. In der Praxis bedeutet das: „Auf den Stellplatzanlagen muss je sechs Parkplätze ein Baum gepflanzt werden, auf den bisher unbebauten Baugrundstücken muss pro 600 Quadratmetern Fläche ein Baum stehen.“ Wie es aus den im Internet (www.weyhe.de) verfügbaren Verkaufsunterlagen hervorgeht, sollen an der östlichen Grenze des Grundstücks A (nahe der Leester Straße) „zur Ergänzung der gemeindlichen Alleebäume vier Bäume in gleicher Art und Güte“ gepflanzt und dauerhaft unterhalten werden.

Möglich macht die Bestimmungen der kommunale Zwischenerwerb. 2018 hatte die Gemeinde die noch unbebauten 1833 und 2277 Quadratmeter großen Flächen gekauft, um sie dann mit dem Zweck, Einfluss auf die Nutzung und Gestaltung nehmen zu können, zu verkaufen. Erste Interessensbekundungen erwartet die Gemeinde bis Ende August, sagte Silberhorn. Bis dahin können Bieter ein erstes Angebot abgeben. Danach geht es in weitere Gespräche mit der Gemeinde. Ein endgültiges Angebot kann bis zum 30. September abgegeben werden. Noch in diesem Jahr soll es zu einem Abschluss kommen, heißt es vonseiten der Gemeinde. Unter den Bietern, die alle Kriterien erfüllen, soll derjenige mit dem Höchstpreisangebot den Zuschlag bekommen. „Nach Unterzeichnung des Kaufvertrages bleibt dem erfolgreichen Bieter ein Jahr bis zum Start der Bauarbeiten und zweieinhalb Jahre bis Nutzungsbeginn.“

Mit dem zweckgebundenen Verkauf will die Gemeinde erreichen, dass „zusätzliche Patientinnen und Patientinnen, Kundinnen und Kunden, Besucherinnen und Besucher in den Leester Ortskern geleitet werden. Gesundheitsdienstleister ohne diese zentrumstärkende Funktion wie etwa Pflegedienste können daher keinen Zuschlag erhalten“, teilt Gemeindesprecher Sebastian Kelm mit. Was die Struktur der niedergelassenen Ärzte angeht, ist die Gemeinde Weyhe nach Angaben Nadrowskis grundsätzlich „gut versorgt“. Für Fachärzte aber gebe es keine freie Ansiedlungsmöglichkeit. Die richte sich nach der Kassenärztlichen Vereinigung.

Die zu verkaufenden Grundstücke sind Teil des Ortskerns Leeste, der seit 2016 städtebauliches Sanierungsgebiet ist. Schwerpunkt darin ist der Henry-Wetjen-Platz, der in der nächsten Zeit komplett neu gestaltet wird. Hinzu kommt ein Kultur- und Bildungszentrum. Aktuell ist der Tiefbau zur Erschließung der beiden neuen Grundstücke im Gang.