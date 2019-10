Am Meyerkamp in Lahausen sind auf einer Baufläche sieben Reihenhäuser geplant. Die Gruppe "Grünes Weyhe statt Legoland" sieht darin eine fortschreitende Versiegelung, gegen die sie vorgehen will. (Michael Braunschädel)

Weyhe. Sie sind fest entschlossen, etwas zu verändern. Auf konkrete Forderungen haben sich 17 Teilnehmer beim zweiten Treffen der Gruppe „Grünes Weyhe statt Legoland“ am Mittwoch verständigt. Wie berichtet, haben die Weyher Ehepaare Wittschen und Menges die Gruppe als Kritik an der insbesondere baulichen Entwicklung der Gemeinde ins Leben gerufen. „Die Verdichtung hat das Grün in Weyhe genommen“, sagte Holger Wittschen. Als aktuelles Beispiel nannte er Am Meyerkamp in Lahausen, wo derzeit sieben Reihenhäuser entstehen. „Es ist klar, dass wir das alte Weyhe nicht zurückholen können“, sagte Imme Menges. In der Vergangenheit habe es bereits gravierende Veränderungen gegeben, die Mühle in Leeste etwa stehe lange nicht mehr. Daher wolle die Gruppe in den Dialog mit der Politik treten. Denn Bürger hätten sehr wohl die Möglichkeit, auf die Bauleitplanung Einfluss zu nehmen, so Menges. Ein Teilnehmer äußerte, dass er das Gefühl habe, bei Neubauten sei nahezu alles erlaubt. Ein anderer hatte den Eindruck: „Die Baufirmen diktieren, was gebaut wird.“

Der Eingriff in Eigentum werde stets als Totschlagargument genutzt, fordert man stärkere Reglementierung, monierte ein anderer Bürger. „Warum schaffen Stuhr und Syke Veränderungssperren? Warum kann Weyhe das nicht?“, fragte er. Schon einmal hätten es Weyher Bürger geschafft, dass von einer Idee Abstand genommen worden war. Der Teilnehmer erinnerte an das Edeka-Center, das 2005 an der Rumpsfelder Heide auf 3000 Quadratmetern entstehen sollte. Deshalb appellierte er an seine Mitstreiter: „Es braucht Impulse aus der Bevölkerung.“

Die Zeit vor der Bürgermeisterwahl im November sei äußerst passend, um sich als Gruppe in Stellung zu bringen, fand Christian Menges. Die Anwesenden verständigten sich auf vier Anliegen, die sie nun den Ratsfraktionen vortragen möchten. Sie wollen die Umsetzung der alten Bebauungspläne in der Gemeinde stoppen, ein Bürger bezifferte diese auf 70 bis 80, um sie perspektivisch zu verändern. Denkbar sei, eine Veränderungssperre zu verhängen bei Bauten, die nicht zum übrigen Ortsbild passen. So geschehen 2017 beim Stuhrer Wohngebiet Windhorst.

Das zweite Anliegen betrifft die Verkehrsleitplanung. Dass eine größere Anzahl Mehrfamilienhäuser in der Regel auch deutlich mehr Autos mit sich bringt, findet nach Ansicht einiger Teilnehmer bislang zu wenig Berücksichtigung. Zentrale Forderung der Gruppe ist auch die Erstellung eines Leitbildes zur städtebaulichen Gestaltung. Ein solches müsste den Ortsteilen entsprechen und, wie Holger Wittschen betonte, „positiv formuliert“ sein. Wie es schon der Name der Gruppe suggeriert, wollen die Akteure schlichtweg mehr Grün. Etwa indem Grundstücke nicht maximal betoniert und Ausgleichsflächen nicht weit außerhalb geschaffen würden.

Sich fundiertes Wissen anzueignen und mit den Fraktionen zu sprechen sind die nächsten Schritte der Gruppe. Die Akteure wollen auch bei der Bauausschusssitzung am 3. September (18.30 Uhr im Ratssaal) anwesend sein. Für Mittwoch, 18. September, ist das nächste Treffen geplant, ab 19.30 Uhr im Kirchweyher Hof. Interessierte können sich anschließen.