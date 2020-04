Vollblut-Sportlerin Inge Born (blaues Shirt) bietet jeden Sonnabendvormittag eine 30-minütige Übungsstunden für ihre Nachbarn in der Heinrich-Oetjen-Straße in Sudweyhe an. Pünktlich um 10.30 Uhr geht es mit dem nötigen Abstand zum Nachbarn los. (Vasil Dinev)

Weyhe-Sudweyhe. Während viele Fitnesstrainer und Übungsleiter derzeit vor der Kamera ein Online-Trainingsprogramm absolvieren oder mittels Videoscreen Kontakt zu ihren Teilnehmern halten, hat Inge Born aus Sudweyhe eine ganz einfache Idee umgesetzt: Sport mit Abstand direkt vor der Haustür.

Sonnabend, 10.30 Uhr auf der Heinrich-Oetjen-Straße in Sudweyhe: Nach und nach öffnen sich die Türen und bis zu 15 junge und ältere motivierte Freizeitsportler in Trainingsanzügen treten heraus und platzieren sich auf ihren Auffahrten, Vorgärten oder direkt auf der verkehrsberuhigten Nebenstraße – selbstverständlich mit Abstand. „Guten Morgen, Inge“, ertönt es vielerorts. Gemeint ist Inge Born. Die Vollblut-Sportlerin des TuS Sudweyhe animiert seit gut vier Wochen ihre Nachbarschaft zum gemeinsamen Fitnesstraining auf der Straße. Von Altersmüdigkeit und Wehwehchen ist bei der über 80-Jährigen nichts zu spüren. „Ich war über 55 Jahre im Gesundheitssport tätig und habe teilweise bis zu acht Kurse im Bereich gezielte und präventive Rücken- und Wirbelsäulengymnastik geleitet“, klärt die durchtrainierte und sportbegeisterte Sudweyherin im blauen T-Shirt auf. In ihren Gruppen gab es sogar den Spruch: Wenn es im Rücken zwickt, musst du nicht zum Arzt, sondern zu Inge Born.

Als mit dem Beginn der Corona-Pandemie nicht nur das SGL-Fitness- und Gesundheitszentrum vorübergehend geschlossen, sondern auch der Trainings- und Kursbetrieb innerhalb des Vereins eingestellt wurde, kamen kurz darauf die ersten Nachbarn auf Inge Born zu und fragten, ob sie nicht einspringen könnte. „Alleine im Wohnzimmer fehlt den meisten wohl die Motivation. Sport und Bewegung lebt eben auch von der Gemeinschaft und Geselligkeit“, weiß sie aus Erfahrung zu berichten. Genau aus diesem Grund musste sie nicht lange überlegen. Ihr selbst fehlte schließlich auch ihr Wirbelsäulenkurs, den sie mittlerweile dreimal in der Woche als „normales“ Mitglied besucht. Mittels Whatsapp-Gruppe legte sich die Nachbarschaft schnell auf den Sonnabendmorgen als Trainingstermin fest.

Seitdem sorgt Inge Born regelmäßig eine halbe Stunde lang dafür, dass Bauch, Beine und Po ebenso wie Arme, Schultern und der Nackenbereich ordentlich bewegt und gestärkt werden. Dabei legt sie nach einer kurzen Aufwärmphase besonderen Wert auf Ausdauer, Koordination und Motorik. Zum Abschluss stehen Dehn- und Entspannungsübungen auf dem Programm. „Es ist ein bunter Fitness-Mix für Jedermann“, verrät sie. Natürlich darf die passende und motivierende Musik („It’s A Real Good Feeling“ oder „Daddy Cool“) nicht fehlen. Die entsprechende Anlage hat die erfahrene Übungsleiterin kurzerhand auf einem Stuhl in ihrem eigenen Vorgarten platziert. „Ich hatte zuvor schon im Fernsehen gesehen, wie in anderen Ländern jemand vom eigenen Balkon aus seine Nachbarn zum Mitturnen animiert hat. Das fand ich toll“, berichtet sie beiläufig. Von der positiven Resonanz ist sie begeistert: „Die meisten sind regelmäßig dabei und inzwischen kommen auch schon vereinzelt Teilnehmer aus meinen Wirbelsäulen-Gruppen dazu.“

Für ihr Sportprogramm vor der Haustür lässt sie sich regelmäßig etwas Neues einfallen. „Für die nächsten Wochen bringe ich aus dem SGL mal ein paar Stäbe, Bälle und Therabänder mit“, kündigt sie an. Nur auf Bodenübungen verzichtet sie derzeit aufgrund der äußeren Gegebenheiten, denn „auf der Straße ist es doch etwas ungemütlich und kalt, da bleiben wir lieber im Stand“. Pünktlich um 11 Uhr endet das wöchentliche Fitnessprogramm auf der Heinrich-Oetjen-Straße. Mit einem "Danke, Inge und spätestens bis nächsten Sonnabend“, verabschieden sich die Nachbarn und kehren zurück in ihre Häuser. „Unsere Gemeinschaft hier in der Straße war schon immer klasse. Wir grillen mal zusammen und jetzt wird eben gemeinschaftlich trainiert“, fasst die engagierte Übungsleiterin zusammen. Corona macht’s möglich. Aber Inge Born ist sich schon fast sicher: „Das setzen wir wohl auch nach Corona fort.“