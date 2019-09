Der Standort Leeste der GS Agri soll Anfang November endgültig geschlossen werden (Archivbild). (Udo Meissner)

Weyhe-Leeste. Der Mischfutterproduzent und Dienstleister für Landwirte und Privatkunden GS Agri beginnt am Montag, 30. September, mit dem Abriss am Standort Ladestraße in Leeste. Das geht aus einer Mitteilung der Gemeinde Weyhe hervor, die über eine Vollsperrung informiert. Demnach wird die Straße auf der Höhe der Hausnummern 4 bis 6 in der Zeit von Montag, 30. September, bis Donnerstag, 31. Oktober, gesperrt. Eine Umleitung wird es nicht geben. GS Agri mit Hauptsitz in Schneiderkrug im Landkreis Cloppenburg hat seine Außenstelle bereits nach Melchiorshausen verlegt, wo Anfang November die Einweihung gefeiert werden soll, die gleichzeitig die endgültige Schließung in Leeste bedeuten wird (wir berichteten).