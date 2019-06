Die Schüler hatten sich den Applaus verdient, die mahnenden Hinweise an ihre Generation waren vermutlich aber auch angebracht. (Vasil Dinev)

Stuhr-Varrel. Wohl kaum jemand freute sich am Sonnabendmorgen in der Gutsscheune Varrel so sehr über ihr Abschlusszeugnis wie Diana Tozu. Kaum hatten die Abiturientin und ihre Mitschüler das Papier von Michael Triebs, dem Gesamtschulleiter der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum, mit den obligatorischen Glückwünschen entgegengenommen, da bat die 20-Jährige kurz um das Mikrofon – und um einen Moment der Aufmerksamkeit des Publikums.

„Es gab auf der Realschule eine Lehrerin, die mir keine Deutschnote geben wollte“, erzählte Tozu mit fester Stimme. „Das wird nix“, habe die Pädagogin der KGS ihr in der zehnten Klasse im Jahr 2016 gesagt. Und nun stand die 20-Jährige da, streckte ihr Abiturzeugnis in die Höhe und feierte einen großen Moment. Die Mischung aus Stolz und Genugtuung waren ihr bei dem verdienten Sonderapplaus sichtlich anzumerken. Schließlich lebt Tozu erst seit fünf Jahren in Deutschland. Sie kommt gebürtig aus Syrien. „Es war schwierig“, sagte sie über ihre Schulzeit, „aber ich habe viel Hilfe von Freunden bekommen“. Im Abschlusszeugnis erhielt Tozu nach eigenen Angaben neun Punkte in Deutsch. Sie sei ein Beispiel, was mit Fleiß erreicht werden könne, lobte Schulleiter Triebs.

Zehn Prozent mit Eins vor Komma

Freuen durften sich auch der restlichen 112 Schüler der KGS, nachdem am Freitagabend bereits der Haupt- und Realschulzweig verabschiedet worden war (siehe unten). 125 Abiturienten waren zu den Prüfungen zugelassen worden. „Zehn Prozent haben eine Eins-Komma erreicht“, freute sich Triebs. In seiner Ansprache betonte er ferner, dass die Feier nicht nur den Schülern gebühre, sondern auch den Eltern und Lehrkräften. Für sie alle sei dieser Tag im „wunderschönen Ambiente“ des Gutshauses ein Meilenstein. „Auch die Eltern haben für diesen Erfolg hart gearbeitet“, betonte er. Seine Kollegen hätten dieses Schuljahr „unter Höchstbelastung“ gemeistert.

„Abi-Vegas – um jeden Punkt gepokert“, lautete das Motto dieses Jahrgangs, worauf Triebs ebenfalls Bezug nahm. Las Vegas als die Stadt, die niemals schläft, die sich immer erneuert, in der alles immer und sofort verfügbar ist. Das lasse sich auch auf die heutige Gesellschaft übertragen. „Die digitale Technik treibt den Menschen vor sich her“, sprach der Schulleiter von einem Tsunami an Informationen, die gar nicht mehr verarbeitet werden könnten. „Denkt dran: Zeit ist endlich“, richtete er mahnende Worte an die Schulabgänger, nicht zu viel Zeit etwa in sinnlosen Chatgruppen zu verschwenden.

In der Schule lasse die Konzentrationsfähigkeit der Schüler immer weiter nach. Milch im Kolonialwarenhandel zu holen wie zu seiner Kindheit sei heutzutage mit Smart Homes und automatisierten Bestellungen von Lebensmitteln undenkbar. „Ich habe Angst, dass das Menschsein verloren geht“, merkte der Schulleiter an und verabschiedete die Schüler mit einer Anekdote, sich um die wichtigen Aspekte des Lebens zu kümmern, doch auch den Genuss dabei nicht zu vergessen.

Sigrid Rother als stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Stuhr wünschte den Abiturienten ebenfalls alles Gute für die Zukunft. „Ich hoffe, dass euch der Tag des Abschieds als etwas Besonderes in Erinnerung bleibt“, sagte sie. Die Schüler würden nun einen vertrauten Weg verlassen. „Ihr habt jetzt die Freiheit, das Leben selbst in die Hand zu nehmen“, so Rother.

Zwischen den Veranstaltungspunkten und bevor es für die Abiturienten mit Familien zum Ausklang der Zeugnisausgabe auf das Gutsgelände für Kaffee und Kuchen ging, steuerte die Band Fremdschäm noch mehrere musikalische Beiträge bei.