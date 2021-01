Das idyllisch gelegene Gut Varrel ist seit vielen Jahren bei Hochzeitspaaren beliebt. Die standesamtlichen Trauungen finden im Gutshaus statt. (Björn Hake)

Stuhr. 130 Paare haben sich im vergangenen Jahr in Stuhr das Jawort gegeben. Das waren trotz der coronabedingten Einschränkungen sogar zwei Eheschließungen mehr als im Jahr 2019. Rückläufig ist hingegen die Zahl der Kirchenaustritte, wie weiter aus der jetzt herausgegebenen Statistik des Stuhrer Standesamtes hervorgeht. Kündigten im Jahr 2019 noch 315 Bürger ihre Zugehörigkeit zur Kirche auf, waren es im vergangenen Jahr nur noch 239.

Wie auch schon in den Vorjahren hat sich das Gutshaus Varrel neben dem Stuhrer Rathaus abermals als beliebter Trauort erwiesen – wobei das Rathaus mit 66 standesamtlichen Trauungen noch leicht vor dem Gutshaus mit 64 Eheschließungen liegt. Von den 64 Trauungen auf Gut Varrel fanden laut der Statistik 40 an einem Sonnabend und 24 an einem Freitag statt. „Im Gutshaus war der Monat September mit 14 Eheschließungen der beliebteste Heiratsmonat, gefolgt vom Mai mit neuen und den Monaten August und Dezember mit jeweils acht Eheschließungen“, sagt Andreas Leder, Fachdienstleiter des Bürgerbüros der Gemeinde Stuhr. Im Trausaal des Rathauses fanden in den Monaten Oktober und Dezember die meisten Trauungen statt – nämlich jeweils elf. Im August haben sich dort acht Paare das Jawort gegeben, im Mai waren es sieben.

Unter den insgesamt 130 Eheschließungen waren 2020 auch 18 auswärtige Paare. „Davon kamen acht Paare aus Bremen, zwei aus Weyhe, und je ein Paar aus Hamburg, Delmenhorst, Riede, Oyten, Syke und Köln“, zählt Andreas Leder auf. Auch ein Paar aus London entschied sich für eine standesamtliche Hochzeit in Stuhr. „Von den auswärtigen Paaren wurden zehn im Gutshaus Varrel und acht im Rathaus getraut“, ergänzt der Fachdienstleiter.

Weiter geht aus der Statistik hervor, dass im vergangenen Jahr 77 ledige Paare in Stuhr den Bund fürs Leben geschlossen haben. Bei 53 Paare war hingegen mindestens ein Partner vorher schon ein- oder mehrmals verheiratet. „Die jüngste ledige Frau war am Tag der Eheschließung 21 Jahre alt, der jüngste ledige Mann 23 Jahre“, geht Leder weiter ins Detail. Und er berichtet weiter, dass die älteste ledige Frau am Tag ihrer Eheschließung 67 Jahre alt war, ebenso wie der älteste ledige Mann.

Das Durchschnittsalter lag 2020 bei ledigen Männern bei 36 Jahren, 2019 waren die ledigen Männer bei ihrer Hochzeit in Stuhr durchschnittlich 38 Jahre alt. Bei den ledigen Frauen hat sich dagegen nichts verändert. Sie waren bei ihrem Jawort 2019 und 2020 durchschnittlich 33 Jahre alt. Männer, die bereits eine Ehe hinter sich haben, waren bei der erneuten Trauung im vergangenen Jahr durchschnittlich 53 Jahre alt (2019: 50 Jahre). Bei den bereits verheirateten Frauen blieb es 2020 im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls konstant mit durchschnittlich 48 Jahren.

2020 gab es in der Gemeinde Stuhr zudem zehn Eheschließungen, bei der mindestens ein Partner eine ausländische Staatsangehörigkeit besaß. „Unter anderem britisch, bulgarisch, chinesisch, kroatisch, lettisch, österreichisch, schweizerisch, thailändisch und türkisch“, so Andreas Leder.

Der Großteil der Paare, nämlich 109, wählte laut Statistik einen gemeinsamen Ehenamen, in 92 Fällen war das der Name des Mannes. „Lediglich bei 17 Paaren erklärten sich die Männer bereit, den Namen ihrer Ehefrau anzunehmen“, sagt der Bürgerbüro-Leiter. Bei 16 Paaren erhielt ein Partner auf Wunsch einen Doppelnamen. 22 Paare gaben hingegen keine Namenserklärung ab, sodass jeder Partner seinen Namen behalten hat.

Bei den Kirchenaustritten registrierte das Stuhrer Standesamt unter den 239 Austritten insgesamt (2019: 315) 206 Austritte aus der evangelisch-lutherischen Kirche. 2019 waren es noch 270 gewesen. 33 Stuhrer Bürger kehrten der römisch-katholischen Kirche den Rücken, 2019 waren es mit 45 ebenfalls etwas mehr gewesen.

Lediglich drei Kinder wurden im Jahr 2020 in Stuhr geboren, nach Angaben von Andreas Leder zwei Mädchen und ein Junge. Die geringe Zahl hängt damit zusammen, dass es in Stuhr keine Geburtsklinik gibt und daher nur die Hausgeburten in der Statistik auftauchen.

Dagegen hat die Gemeinde Stuhr für das vergangene Jahr 207 Sterbefälle zu verzeichnen. „Davon waren 176 Stuhrer Bürger, 31 Personen waren nicht in Stuhr gemeldet“, erklärt Andreas Leder. Unter den verstorbenen Menschen waren 100 Frauen und 107 Männer.