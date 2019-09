Louis Lord aus Gessel träumt vom Debüt in der Fußball-Bundesliga. Momentan hütet der 15-Jährige das Tor der U17 des SV Werder Bremen. (Michael Braunschädel)

Louis, vor vier Jahren hast du den großen Schritt gewagt und bist vom kleinen TV Stuhr zur U13 des großen SV Werder Bremen gewechselt. Wie kam der erste Kontakt zu den Grün-Weißen zustande?

Louis Lord: Ich wurde schon früh von Werder gescoutet, sie hatten mich schon sehr lange auf dem Plan. Zwischenzeitlich durfte ich sogar als Gastspieler mitwirken, war Teil des Talent-Teams. Der Kontakt kam dann damals durch Tobias Süveges zustande, der mich immer wieder eingeladen hat.

Deine fußballerische Laufbahn begann in jungen Jahren beim FC Gessel-Leerßen, woher du auch stammst. Besteht denn jetzt noch Kontakt zu deinem Heimatverein oder auch zum TV Stuhr?

Natürlich. Einige Kumpels von mir spielen noch beim TV Stuhr, und wenn es denn möglich ist, schaue ich mir auch ihre Spiele an. In Gessel ist es so, dass ich mit den meisten noch zur Schule gehe. Und wenn sie dann neben mir sitzen, quatschen wir natürlich über Fußball.

Mehr zum Thema U17-Trainer Christian Brand im Interview „Die Haudrauf-Methode funktioniert nicht“ Werders U17-Trainer Christian Brand spricht im Interview mit dem WESER-KURIER über die ... mehr »

Dementsprechend wohnst du auch nicht im Werder-Internat, sondern lebst bei deinen Eltern in Gessel?

Genau, ich gehe noch zum Syker Gymnasium. Es ist dann auch was Schönes, noch bei der Familie zu leben. Und wenn ich die Möglichkeit dazu habe noch zu Hause zu wohnen, dann nutze ich die auch gerne.

Wie sieht dann ein normaler Tagesablauf bei dir aus?

Unter der Woche stehe ich um 6.30 Uhr auf. Nach einem kleinen Frühstück lege ich mich dann auch noch mal etwas hin. Ich bin nicht unbedingt jemand, der sofort aufsteht und sagt: Juhu, der Morgen ist da. Mit dem Fahrrad geht es dann 30 Minuten zur Schule. Meistens dauert der Unterricht bis 13.05 Uhr. Zuhause wird dann zu Mittag gegessen, die Hausaufgaben gemacht und dann habe ich meistens noch eine Stunde für mich, bevor es mit der Fahrgemeinschaft zum Training nach Bremen geht.

Wenn ihr mal einen Tag frei habt, wie gestaltest du dann deine Freizeit, um auch mal den Kopf frei zu kriegen?

Ich versuche immer, meine Kumpels mit einzubinden. Nach unseren Spielen zum Beispiel, bei denen sie auch oftmals anwesend sind. Sie sind dabei schon eine große Unterstützung. Wir gehen dann mal an die Konsole oder kicken noch ein bisschen auf dem Fußballplatz. Und dann ist der Tag meistens auch schon wieder vorbei.

Mittlerweile stehst du schon in der U17 des SV Werder Bremen zwischen den Pfosten. Hast du auch als Torhüter deine Laufbahn begonnen oder warst du erst als Feldspieler aktiv?

Die ersten zwei Trainingseinheiten habe ich mit den anderen auf dem Rasen gekickt. Aber ich habe mich immer auf den Boden geworfen. Und deswegen meinte meine Mutter auch, dass das mit dem Fußball nichts werden würde. Und dann habe ich mich einfach mal ins Tor gestellt. Daraufhin wurde erst einmal gelacht, weil ich mit Abstand der kleinste Junge im Team war. Und mit der Zeit fanden sie das nicht mehr so gut, dass ich ins Tor gegangen bin (lacht).

Dann fühlst du dich jetzt als Keeper schon wohl? Oder kribbelt es manchmal, dass du lieber wieder im Feld stehen würdest?

Es macht auch total viel Spaß, draußen ein bisschen mitzuspielen. Ich glaube, dass ich auch nicht so schlecht bin. In der Schule gehe ich dann auch mal raus aus dem Tor, weil es sonst ein bisschen langweilig wird. Aber zwischen den Pfosten fühle ich mich schon am wohlsten, weil das meine Position ist.

Siehst du dich dann als modernen Torwart wie zum Beispiel Marc-André ter Stegen, der auch versucht als Libero zu agieren und am Spiel teilzunehmen?

Es wird auf jeden Fall gefordert, dass ich mitspiele. Und ich würde mich auch so sehen, auch wenn noch Nachholbedarf besteht. Sonst würde ich jetzt nicht mehr hier sitzen, sondern schon woanders. Ich würde Marc-André ter Stegen jetzt aber nicht als mein Vorbild bezeichnen. Denn ich bin Louis Lord, den Namen sollen sich die Leute einprägen.

Und dein Ziel kann dann natürlich nur sein, in naher Zukunft in der Bundesliga zu debütieren?

Das ist ein Traum, den jeder hat. Jeder einzelne bei uns brennt darauf, mal im Weserstadion spielen zu dürfen. Da bin ich wie jeder andere, das wünsche ich mir auch gerne. Das ist bestimmt ein grandioses Gefühl, wenn man vor dem Publikum spielen darf.

Das Gespräch führte Jannis Klimburg.

Weitere Informationen

Louis Lord (15) stammt aus Gessel und spielt in der Jugend des SV Werder Bremen. Im Jahr 2013 wechselte der Keeper vom TV Stuhr zur U13 der Grün-Weißen. Seit dieser Saison hütet er das Tor der U17 in der Junioren-Bundesliga.