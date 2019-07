Die Hauptverkehrsader Haferflockenkreuzung wird voll gesperrt. (Vasil Dinev)

Stuhr. Das Verkehrschaos scheint vorprogrammiert: Die Bauarbeiten an der Haferflockenkreuzung in Moordeich beginnen an diesem Montag, 8. Juli. Varreler und Stuhrer Landstraße werden in mehreren Teilabschnitten im Zuge der Erneuerung der Landesstraße 337 saniert.

Nach Mitteilung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg erfolgten bereits die Baustelleneinrichtung und die Vorbereitung der Beschilderung der Umleitungsstrecken. Ab Montag gilt laut Behörde die Vollsperrung der Haferflockenkreuzung und der Kurvenaufweitung auf Höhe des Schützenwegs. Zwischen der Haferflockenkreuzung und dem Schützenweg kann die Stuhrer Landstraße weiterhin in beide Richtungen von Anliegern befahren werden, heißt es weiter.

Die beauftragte Baufirma wird zunächst im Bereich der Haferflockenkreuzung die vorhandenen Asphaltschichten und Rinnenanlagen aufbrechen. Parallel dazu sanieren die Versorgungsunternehmen ihre Leitungen. Für die erste Augusthälfte ist der Einbau der neuen Asphaltschichten vorgesehen. Anschließend wird die Markierung aufgebracht.

Zeitgleich dazu wird im Bereich der Kurvenaufweitung mit dem Aufbruch der vorhandenen Gehweganlage begonnen. Anschließend verlegen die Versorgungsunternehmen ihre Leitungen, bevor dann ab Anfang August die neue Gehweganlage hergestellt wird. Für Ende August sind in diesem Abschnitt die Asphaltierungsarbeiten vorgesehen, bevor die Markierung kommt. Die Sanierung der Stuhrer Landstraße zwischen Haferflockenkreuzung und der Kurvenaufweitung erfolgt frühestens ab Mitte August. Die genauen Termine und Sperrzeiten möchte die Straßenbaubehörde rechtzeitig bekannt geben.

Kritik über deren bisherige Informationspolitik kommt von der Stuhrer Ratsfraktion der SPD. Die Infoveranstaltung am 25. Juni habe „bei den zahlreichen Zuhörern viel Verwirrung und Irritation ausgelöst, da es sehr unterschiedliche Aussagen zur Durchführung der Sanierung gab“, heißt es in einer Anfrage an die Verwaltung, die unserer Zeitung vorliegt. Betroffene Anwohner hätten nicht erkennen können, ob sie während der Sanierungsphase ihr Grundstück jederzeit erreichen können. Gewerbetreibende befürchteten das Fernbleiben von Gästen, da nicht einfach zu erkennen sei, wie sie während der kompletten Bauzeit erreichbar sind.

Die SPD-Fraktion fragt in ihrem Schreiben daher, „ob es vorgesehen ist, auf die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr einzuwirken, den Betroffenen zuverlässiges Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen, wie ihre Grundstücke, Geschäfte beziehungsweise Lokale während der Bauphase erreichbar sind beziehungsweise eine Ausschilderung der Ausweichstrecken so vorzunehmen, dass die gesuchten Ziele auch auffindbar sind.“

Sollte die Behörde den Forderungen nicht nachkommen wollen, sollte die Stuhrer Verwaltung nach Meinung der SPD-Fraktion den Betroffenen die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung stellen. Vorschläge, wie dies erfolgen kann, seien von den Betroffenen bereits gemacht worden.