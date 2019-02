Auf der Haferflockenkreuzung rollt im Sommer vermutlich kein Auto. (Vasil Dinev)

Die Haferflockenkreuzung zwischen Stuhr und Huchting wird während der Sommerferien für acht Wochen gesperrt. Und zwar wegen Arbeiten an der Fahrbahn voraussichtlich vom 1. Juli bis 31. August, wie von Mona-Lisa Guzek, Leiterin des Fachbereichs Bau bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg, zu erfahren ist. An der Kreuzung, an der sich Moordeicher, Varreler, Stuhrer und Kirchhuchtinger Landstraße treffen, lässt die Behörde den „Fahrbahnaufbau im Tiefeinbau“ erneuern.

„Das bedeutet, dass die vorhandenen Asphaltschichten herausgefräst und neu eingebaut werden“, erklärt Guzek. Zudem werde die Entwässerung im Kreuzungsbereich erneuert. Der Schmutzwasser- und Regenwasserkanal werde einer Überprüfung unterzogen, was eventuell sogar noch weitere Arbeiten nach sich ziehen könnte. Guzek zufolge ist eine Vollsperrung des Verkehrsknotenpunktes am Ortsrand von Varrel und Moordeich für die Abwicklung unumgänglich.

Das Umleitungskonzept für die Bauzeit befinde sich derzeit noch in der Abstimmung. Fest stehe bislang nur, dass der Verkehr über das klassifizierte Straßennetz, Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen also, umgeleitet wird. Die Haferflockenkreuzung war auch bereits bei der Bremer Verkehrsbehörde Thema. Eine weiträumige Umleitung müsse über Harpstedt erfolgen, was etwa 40 Kilometer bedeute. Eine Umfahrung über die Bundesstraßen 6 und 75 könnten ebenfalls schwierig werden, weil dort ebenfalls Sanierungsarbeiten anstehen.

Die Baukosten für die Sanierung kann die Straßenbaubehörde laut Mona-Lisa Guzek erst mit der öffentlichen Ausschreibung und der Vergabe des Auftrages an eine Firma nennen.