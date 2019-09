Nach sieben Jahren kommt "Hair" wieder zurück nach Stuhr, 18 Mitwirkende der Produktion aus dem Jahr 2012 sind erneut dabei. (FR)

Stuhr-Brinkum. Es ist eine Aufführung mit langer Vorgeschichte – und ein wahres Revival eines Kultstückes: Am Wochenende, 2. und 3. November, kommt das Musical „Hair“ zurück nach Brinkum. Zuletzt wurde es vor sieben Jahren von der Musical-AG der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum unter Leitung von Wilhelm Eugen „Beppo“ Mayr an der Schule aufgeführt. Nun kehrt ein Teil des Ensembles von damals mit dem Musical zurück.

„Im dritten Anlauf hat es geklappt“, freut sich Mayr über die Neuauflage des Musicalerfolgs. 18 Teilnehmer aus der Produktion des Jahres 2012 konnte er dafür gewinnen, auch das 14-köpfige Orchester stehe bereits. Hinzu komme ein eingespieltes Team für die Technik, das sich um Licht, Ton und Einspielungen kümmert, kann Mayr berichten. „Sie waren alle restlos begeistert“, sagt der ehemalige KGS-Lehrer über den Zuspruch seiner damaligen Schüler. Für Mayr hat das Stück „Hair“ dabei eine ganz besondere Bedeutung, die bis in die Anfangsjahre seiner Tätigkeit zurückreicht. So begann er bereits im Jahr 1978 an einer Schule im nordrhein-westfälischen Bocholt ein Schultheater aufzubauen. Schon damals entschied er sich für „Hair“. „Es ist ein Ensemble-Stück“, erklärt Mayr seine Wahl. Zwar gebe es auch Solopassagen, aber die gesamte Gruppe sei immer eingebunden. Aus pädagogischer Sicht also eine gute Wahl, wie der Lehrer findet.

Schwierigkeiten habe es damals aber mit dem Erwerb der Aufführungsrechte gegeben, erzählt Mayr weiter. So kam das Ensemble an die Textfassung für das Stück nur über das Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen. An Notation für die Musik gelangte Mayr aber nicht so einfach. Dazu hörte er nach eigenen Angaben die Schallplatten ab.

Doch worum geht es eigentlich in „Hair“? Das Antikriegsstück von Galt MacDermot, Gerome Ragni und James Rado dreht sich um eine Gruppe Jugendlicher, die – ausgestoßen von der kapitalistischen Welt – als „Hippies“ bezeichnet werden. Die Hauptpersonen Claude und Berger sind die Köpfe der Gruppe und die Einberufung Claudes zum Militär vor dem Hintergrund des Vietnamkrieges bildet den roten Faden des Stücks. Um in den Stahlhelm zu passen, muss Claude seine Haare lassen, damit verliert er zugleich seine individuelle Freiheit.

Einige Jahre später wechselte Wilhelm Eugen dann Mayr nach Brinkum. Auch dort sollte er eine Musical-AG aufbauen. Und das erste Stück war dann natürlich wieder „Hair“. „Schultheater war im norddeutschen Raum etwas Neues“, erinnert er sich zurück. Daher war Mayr auf Unterstützung angewiesen. Die Ausrüstung für die AG wurde mithilfe des Fördervereins der Schule angeschafft, außerdem half die Gemeinde Stuhr der Arbeitsgemeinschaft. Auch die Musikkollegen an der Schule sollten integriert werden.

So einfach war es dann aber nicht. Nach dem Beginn der Planungen im Herbst 1983 kam das Vorhaben nur schleppend voran. „Nach drei Monaten ernsthafter Probe kamen wir nicht über drei Stücke hinaus“, erinnert sich Mayr. Aus dem Kollegium kamen immer neue Anregungen, berichtet er weiter. Am Ende wählte Mayr die Schüler selbst aus und stellte eine Schülerband auf die Beine.

Die Inszenierung des Stücks lehnte Wilhelm Eugen Mayr an das Aufführungsjahr an, denn 1984 war das Orwell-Jahr – mit Blick auf den Roman „1984“ aus der Feder von George Orwell. So führte Mayr die Kunstfigur des „Big Brother“ ein. Mit dem Stück tourte die AG auch durch Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Aber auch in Stuhrs französischer Partnergemeinde Écommoy wurde es gezeigt. „Das war für die Schüler eine tolle neue Erfahrung“, berichtet Mayr.

Eine denkwürdige Aufführung hatte die Truppe auch in der Bremer Glocke. Dort spielte das Ensemble vor rund 900 Gästen. Der Erlös sollte dem Projekt „Menschen für Menschen“ des Schauspielers Karlheinz Böhm zugute kommen. Obwohl die Vorbereitungen, wie Mayr verrät, nicht ganz glatt liefen – so gab es Probleme mit Mikrofonen und der Beleuchtung – wurde die Aufführung ein voller Erfolg. 3000 D-Mark konnten an das Projekt übergeben werden.

Im Jahr 1989 fand sich erneut eine Gruppe an der KGS Brinkum zusammen, um „Hair“ auf die Bühne zu bringen. Diesmal sollte das Stück auf seine Friedensbotschaft reduziert werden, so Mayr. Mit dem Ensemble ging er dann sogar auf Tour in Marokko. Auch dort gab es so manches Problem. Zunächst passte der Bus nicht auf die geplante Fähre, dann war der marokkanischer Kontaktmann nicht mehr aufzufinden, erzählt Mayr. Auch das Plakat für das Musical, das einen Kopf halb mit Stahlhelm, halb mit Hippie-Aufmachung zeigt, musste geändert werden. So erinnerte der Stahlhelm einen marokkanischen Bürgermeister zu sehr an die Helme aus dem Zweiten Weltkrieg. Mit Rücksicht auf die große jüdische Bevölkerung in Marokko wurde das Werbematerial zurückgehalten, so Mayr. Insgesamt 32 Tage war das Ensemble in Nordafrika unterwegs.

Zuletzt führte dann im Schuljahr 2011/2012 eine Musical-AG der KGS Brinkum „Hair“ auf. Da viele Schüler den Hintergrund des Stücks aber nicht mehr kannten, wurde zur Erläuterung ein Vorspann über den Vietnamkrieg eingeführt. Außerdem wurden neue Songs aus der amerikanischen Urfassung aufgenommen. Insgesamt wurde das Stück damit mehr als 70 Mal von KGS-Schülern aufgeführt, berichtet Mayr. „Es ist eine Art Kultstück für die Schule“, sagt er.

Und nun also das große Revival mit den ehemaligen Protagonisten. Diese arbeiteten derzeit alleine oder in kleinen Gruppen an dem Stück. Eine größere Choreografieprobe ist für den 26. Oktober vorgesehen. „Ich erwarte, dass sie sich vorbereiten“, sagt Mayr. Die Generalprobe steht dann am Morgen vor der Premiere am 2. November an. Auch nach so vielen Jahren sei das Thema Krieg und Frieden und die Antikriegsbotschaft des Stücks immer noch aktuell, findet Mayr.

Die Aufführungen finden am Sonnabend, 2. November, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 3. November, ab 15.30 Uhr in der Mensa der KGS Brinkum am Brunnenweg 2 statt. Tickets gibt es im Vorverkauf in allen Geschäftsstellen des WESER-KURIER, unter anderem an der Bassumer Straße 6a in Brinkum. Die Karten kosten 11,70 Euro. WESER-KURIER-Abocard-Inhaber erhalten einen Euro Rabatt. Ermäßigte Tickets kosten 9,70 Euro. Außerdem gibt es die Karten auch bei Nordwestticket unter www.nordwest-ticket.de oder 04 21 / 36 36 36.