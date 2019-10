Das Gebäude musste aufgrund der Einsturzgefahr evakuiert werden (Symbolbild). (Björn Hake)

Stuhr. Das Hallendach einer Produktionsfirma an der Gutenbergstraße in Stuhrbaum drohte am Mittwochmorgen einzustürzen. Daher rückte die Feuerwehr Brinkum gegen 6.49 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung aus. Mitarbeiter der Firma hatten nach Angaben von Feuerwehrsprecher Christian Meinen beim Betreten der Halle mehrere eingeknickte und verformte Stahlträger entdeckt und daraufhin die Feuerwehr verständigt. „Da eine akute Einsturzgefahr bestand, veranlassten die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr zunächst die Evakuierung des Gebäudes und sperrten den Bereich weiträumig ab“, berichtet Meinen. Die Erkundung im Dachbereich ergab, dass sich auf dem rund 800 Quadratmeter großen Hallendach aufgrund der starken Regenfälle eine größere Menge an Wasser angesammelt hatte. Die Feuerwehr setzte zwei Tauchpumpen über die Drehleiter ein und pumpte das Wasser vom Dach in einen nahegelegenen Kanaleinlass. Nach drei Stunden konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle an den Firmeninhaber übergeben werden. Ebenfalls im Einsatz war ein Fachberater des Technischen Hilfswerks.