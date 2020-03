Durch Hamsterkäufe entstehen beim Inkoop-Markt in Brinkum in bestimmten Warengruppen Lieferengpässe und der Umsatz steigt um 40 Prozent. (Michael Braunschädel)

Landkreis Diepholz. „Wir bitten Sie, auf Zahlungen mit Bargeld möglichst zu verzichten“, heißt es auf einem Informationsschild im Syker Famila-Verbrauchermarkt. Nutzen solle man stattdessen „eine der vielen Möglichkeiten des kontaktlosen Bezahlens“. In Zeiten der Corona-Krise ist nichts mehr so, wie es vorher mal war.

Dass das öffentliche Leben langsam zum Erliegen kommt, davon merkt man in den örtlichen Supermärkten nicht viel. Ganz im Gegenteil: Der Lebensmittelhandel brummt. „Es ist deutlich mehr los als im Weihnachtsgeschäft“, berichtet Famila-Marktmanager Michael Kühlkamp. Dies sei für ihn aber nicht unbedingt ein Grund zur Freude. „Hier schaut keiner auf Umsätze“, versichert er. Ihm gehe es vor allem darum, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs zu sichern.

Groß sei vor allem die Nachfrage nach Mehl, Nudeln, Fertiggerichten – und natürlich Toilettenpapier. Er erzählt, wie seine Mitarbeiter vormittags eine komplette Regalzeile mit Klopapier aufgefüllt hätten. „Drei Stunden später waren sämtliche Packungen vergriffen“, sagt er kopfschüttelnd.

Für die Hamsterkäufe hat der Marktmanager kein Verständnis. Diese würden auch die anderen Kunden zu Hortkäufen verleiten. „Wenn der normale Kunde einfach nur seine Packung Toilettenpapier haben will, die Ware wegen Hamsterkäufen aber ständig ausverkauft ist, kauft er, sobald die Ware wieder verfügbar ist, auch mehr als er eigentlich benötigt.“ Dabei bestehe für übermäßige Vorratskäufe gar keine Notwendigkeit, betont Kühlkamp. „Es gibt bei uns keinerlei Lieferengpässe, die Lastwagen rollen täglich, und wir haben unsere ganzen Lager hochgefahren“, versichert er.

Auch beim Inkoop-Markt in Brinkum sei die Warenverfügbarkeit weitestgehend sichergestellt. „Aber durch die Hamsterkäufe kommt es in bestimmten Warengruppen zu Lieferengpässen“, gibt Marktleiter Tim Hammer zu. Die Kundenzahl habe sich übrigens kaum verändert. Der Umsatz hingegen sei durch die Hamsterkäufe um 40 Prozent gestiegen. Um die Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden zu gewährleisten, habe der Markt den Boden inzwischen mit Klebeband beklebt, um den Sicherheitsabstand an der Kasse und den Frischetheken zu gewährleisten. „Zudem haben wir Plexiglasanfertigungen für unsere Kassen bestellt, die demnächst verbaut werden“, betont Hammer. Eine Sonntagsöffnung ist für den Inkoop-Markt in Brinkum kein Thema.

Wie die Lage im Brinkumer Rewe-Markt aussieht, ist unklar. „Ich stehe in Zeiten des Coronavirus nicht für Presseanfragen zur Verfügung“, blockt Marktleiterin Sabrina Kling schnell ab. Von der Presseabteilung der Rewe-Group in Köln war zumindest zu erfahren, dass eine Öffnung von Rewe-Märkten an den kommenden Sonntagen nicht vorgesehen sei. „In Anbetracht der stabilen Versorgungslage sehen wie derzeit keine Notwendigkeit, die Öffnungszeiten zu verändern“, teilte Pressesprecher Andreas Krämer mit. Diese Aussage bestätigte Adnan Mayhoub, Marktinhaber des Rewe-Marktes in Weyhe. Von ihm hieß es, der Sonntag solle weiterhin den Mitarbeitern und ihren Familien gehören. Auf weitere Nachfragen wollte er sich nicht äußern.

Die Drogeriekette Rossmann setzt vermehrt auf Sicherheitskräfte. Das betonte Kim Güttler aus der Presseabteilung. „Darüber hinaus prüfen wir sukzessive den Einsatz weiterer Sicherheitsdienste. Diese sollen sowohl bei der Steuerung des Zutritts sowie der Vermeidung von Warteschlangen als auch beim Schutz unserer Mitarbeiter unterstützen.“ Rossmann wird ebenfalls nach und nach einen Plexiglasschutz an den Kassen einbauen.

Ein weiteres Mittel ist es die Wickeltische, Teststationen, Fototerminals, Kundentoiletten sowie Kaffeeautomaten aus hygienischen Gründen nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Für Sonderöffnungszeiten sieht die Drogeriekette derzeit ebenfalls keine Notwendigkeit. Außerdem bittet auch Rossmann darum, dass die Kunden ihre Ware bargeldlos bezahlen.