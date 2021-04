Mit Hilfe eines Mundblasrohrs schmilzt Torsten Schröder ein kleines Stück Gold ein. Auch seine Frau Hella Schröder ist Goldschmiedin. (Vasil Dinev)

Weyhe-Kirchweyhe. Zum Löten nimmt Torsten Schröder ganz traditionell ein Mundblasrohr. Auch einige andere Werkzeuge des Goldschmieds wie Feilen und kleine Sägen wirken ein wenig wie aus einer vergangenen Welt. „Goldschmied ist ein archaischer Beruf“, sagt seine Frau Hella Schröder, ebenfalls Goldschmiedin. Das Ehepaar betreibt seit 1995 gemeinsam das Atelier Schröder Schmuckdesign in Kirchweyhe und fertigt dort nach individueller Beratung Ketten, Ringe, Ohrringe und weitere Schmuckstücke für seine Kunden an. Jedes Schmuckstück ist dabei ein Unikat.

Die Werkstatt der Goldschmiede steht direkt neben ihrem Wohnhaus und hat große Glasfronten. Verkauf und Beratung finden im selben Raum statt, sodass die Kunden sich gleich einen Eindruck verschaffen können, wie die Schmuckstücke entstehen. Die Lage der Werkstatt in einer kleinen Wohnstraße und mit Blick auf den Garten der Schröders sieht das Ehepaar mittlerweile als Vorteil. „Die Leute sind so gleich entspannt, wenn sie zu uns kommen“, hat Hella Schröder beobachtet. Und das sei schließlich wichtig, denn die Kunden würden ja kommen, „um sich etwas zu gönnen“. Sie würden sich etwas wünschen, mit dem sie ihre Persönlichkeit ausdrücken und unterstreichen könnten.

Viel Wert legt das Ehepaar deshalb auf die Beratung. „Das ist der Dreh- und Angelpunkt“, betont Hella Schröder. 90 Prozent der Kunden seien Stammkunden, neue würden meist auf Empfehlung kommen. Es sei selten, dass ein Kunde schon eine ganz konkrete Vorstellung habe. Oft zeichnet sie deshalb Entwürfe oder die Goldschmiede tauschen sich während des Entstehungsprozesses eines Schmuckstückes mit dem Kunden aus. Beispiele von Schmuckstücken, die sie bereits gefertigt haben, können sich die Kunden auch anschauen. „Und wir haben eine größere Auswahl an Edelsteinen“, ergänzt Torsten Schröder.

In vielen Fällen ist das Material aber auch zumindest teilweise vorgegeben. Denn häufig haben es die Goldschmiede mit Erbstücken zu tun, die umgearbeitet werden sollen, oder mit Schmuck, der vor vielen Jahren gekauft wurde und nicht mehr modern ist. Es komme auch vor, dass ein Kunde mit einem „Konglomerat von Ketten und Armbändern“ in die Werkstatt komme. „Oft schmilzt man dann das ganze Gold ein“, sagt Hella Schröder und ihr Mann fügt hinzu, dass das oft auch mit den stark gestiegenen Materialpreisen zu tun habe. „Der Preis für Palladium ist seit Anfang 2020 etwa um 300 Prozent gestiegen“, so Torsten Schröder.

Obwohl beide gelernte Goldschmiede sind, haben sie doch ganz unterschiedliche Werdegänge hinter sich. „Ich habe lange Lehramt studiert“, verrät Torsten Schröder, der aber auch schon immer vom Handwerklichen fasziniert war und sich schließlich für eine Umschulung zum Goldschmied entschied. Hella Schröder studierte zunächst Germanistik und Kulturwissenschaften, mit 27 Jahren begann sie dann aber eine Goldschmiede-Lehre. „Ich habe es nie bereut“, sagt sie.

Die unterschiedlichen Ausbildungswege spiegeln sich heute noch ein wenig in der Arbeitsaufteilung des Ehepaares wieder. „Ich musste von Anfang an lernen, mit Kunden umzugehen“, erklärt Hella Schröder. Torsten Schröder ist hingegen eher für die technischen Lösungen zuständig. „Komplizierte Verschlüsse und Fassungen übernimmt besser mein Mann“, sagt Hella Schröder. Perlenketten seien hingegen „absolut“ ihre Baustelle. „Unser Teamwork funktioniert blind“, betont sie.

Oberste Priorität hat für beide immer, für den Kunden handwerklich einwandfreie Schmuckstücke zu fertigen. Das gelte natürlich auch für Projekte, die nicht ihrem persönlichen Geschmack entsprechen. „Das Sahnehäubchen sind immer die Geschichten, auf die wir Zeit verwenden können“, sagt Hella Schröder. Torsten Schröder erinnert sich zum Beispiel an einen relativ großen Rotgold-Armreif mit großen Steinen. „Mich reizt die Abwechslung am meisten“, verrät er. Das könnten neue Scharniere für einen alten Porzellan-Brotkorb sein oder auch mal die Reparatur eines beschädigten Brillengestells. Oft haben die Goldschmiede auch schon Gestaltungsmöglichkeiten im Kopf, wenn sie zum Beispiel Steine einkaufen. „Ich freue mich dann, wenn ein Kunde auch darauf abfährt“, gibt Hella Schröder zu.

Und handgefertigt bedeutet für die Schröders auch wirklich handgefertigt von Anfang bis Ende. „Wir lassen nichts gießen und kaufen auch keine Ringrohlinge ein“, betont Torsten Schröder. Keine Frage, dass sie selbst auch ausschließlich ihren eigenen Schmuck tragen. Nur bei ihren Eheringen haben sie eine Ausnahme gemacht: „Die hat ein Freund für uns geschmiedet. Es ist ein Aberglaube, dass Goldschmiede ihre Ringe nicht selber machen sollen“, erklärt er.