In den kleineren, handwerklichen Schlachtbetrieben im Landkreis Diepholz werden keine Werkvertragsarbeiter beschäftigt. (Sven Hoppe/dpa)

Landkreis Diepholz. Nachdem Anfang der Woche in einem Wildeshauser Schlachtbetrieb mehrere Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden sind, beschäftigt das Infektionsgeschehen nun auch den Landkreis Diepholz. Denn von den dort insgesamt 35 positiv getesteten Mitarbeitern kommen lediglich 18 aus dem Landkreis Oldenburg, viele der Mitarbeiter wohnen im Umland. Die Kreisverwaltung hat entsprechend reagiert und noch am Mittwochabend 201 Bewohner mehrerer angemieteter Gebäude auf dem ehemaligen Kasernengelände in Wagenfeld per Allgemeinverfügung vorsorglich in Quarantäne auf dem Gelände gestellt. Darüber hinaus wurden vereinzelt in zwei Gemeinden im Kreis Diepholz weitere positive Fälle aus diesem Infektionsgeschehen festgestellt, die bereits unter häuslicher Quarantäne stehen.

Inzwischen sind auch die Ergebnisse aus dem Südkreis bekannt geworden: Alle Tests der 201 Personen sind dabei negativ ausgefallen, sprich: In der Wagenfelder Werkvertragsarbeiter-Unterkunft bestehen keine Corona-Infektionen. „Dieses Ergebnis bedeutet für die getesteten Personen, aber auch für die Gemeinde Wagenfeld und den Landkreis Diepholz eine enorme Erleichterung“, erklärt Landrat Cord Bockhop. „Um ganz sicher zu sein, bleibt die vorsorgliche Arbeitsquarantäne jedoch noch bis einschließlich Montag bestehen. Für den Fall, dass sich bei einzelnen Personen doch noch eine Symptomatik einstellen sollte, ist ein ärztlicher Dienst auch am Wochenende vor Ort, um gegebenenfalls Abstriche zu nehmen.“

Auch im Landkreis Diepholz selbst gibt es einige Schlachtbetriebe. Dabei handelt es sich laut Landkreis aber eher um kleinere, handwerkliche Betriebe sowie zwei etwas größere Schlachtbetriebe. „Die Aussage ‚größere Schlachtbetriebe‘ relativiert sich jedoch in diesem Fall. So entspricht das Wochenergebnis der Schlachtbetriebe im Landkreis Diepholz gerade einmal dem Stundenergebnis der aktuell in den Medien diskutierten Betriebe“, sagt Bockhop.

Nach Angaben der Betriebe werden im Landkreis Diepholz auch keine Werkvertragsarbeiter beschäftigt. Ein Covid-19-Infektionsgeschehen hat es in diesen Betrieben bisher ebenfalls noch nicht gegeben. „Dementsprechend wird aktuell auch keine Reihentestung veranlasst“, heißt es seitens der Kreisverwaltung. Die Schlachtbetriebe werden aber ohnehin während der Zeit der Lebensmittelgewinnung amtlich und vollumfänglich durch das Veterinäramt im Rahmen lebensmittelhygienerechtlicher Bestimmungen kontrolliert, bei denen das Infektionsschutzgesetz natürlich auch eine Rolle spiele.

Nur fest angestellte Mitarbeiter

Henning Pleus, Geschäftsführer von Pleus Fleischwaren aus Stuhr, betrachtet das ganze Geschehen im Nachbarkreis und in Nordrhein-Westfalen mit Sorge. „So etwas kann natürlich auch uns treffen, auch wenn bei uns die Arbeitsbedingungen andere sind“, sagt er. Denn sein Unternehmen beschäftigt nur fest angestellte Mitarbeiter und keine Werkvertragsarbeiter. Und die seien in normalen Wohnungen untergebracht. „Wir haben auch ein paar Mitarbeiter aus Polen beschäftigt, aber auch die haben jeder ein eigenes Zimmer in einer regulären Wohnung“, erzählt Pleus, der seine insgesamt rund 35 Mitarbeiter auch alle mehrfach in Sachen Hygienevorgaben geschult hat und sie auch immer wieder an die Abstandsregeln erinnert. Auch diverse zusätzliche Desinfektionsmöglichkeiten hat er im Betrieb eingerichtet.

Pleus sieht in der ganzen Krise und dem Skandal aber auch eine Chance: Grundsätzlich finde er es gut, wenn das Thema Werkvertragsarbeiter und schlechte Arbeitsbedingungen auf den Tisch kommt und sich entsprechend etwas ändere. „Das würde uns auch im Wettbewerb stärker machen“, sagt er. Denn wenn die Großbetriebe ihre Mitarbeiter anders unterbringen und auch bessere Löhne zahlen müssten, würde das Fleisch auch nicht mehr zu Billigpreisen angeboten werden. „Dann würden wir auch mit unseren doch höheren Verkaufspreisen besser klar kommen“, hofft Pleus. Dass sich das Problem durch eine geänderte Nachfrage von alleine regeln lässt, sieht er momentan aber nicht: „Wenn der Preis lockt, können viele nicht widerstehen. Es gibt gewisse Dinge, die politisch geregelt werden müssen.“

Dass sich aber schon auch der ein oder andere Bürger Gedanken über die Herkunft seines Fleisches macht, hat auch Volker Behrens von der Fleischerei Behrens registriert, die neben ihrem Hauptsitz in Twistringen auch Filialen in Bassum, Harpstedt, Syke, Brinkum und Bremen hat. „Es gibt schon manchmal kritische Nachfragen“, sagt Behrens, der aber auch anmerkt, dass das nicht erst seit Corona-Zeiten der Fall ist. „Vor 20 Jahren gab es BSE, dann die Geflügelgrippe und später Dioxin – gefühlt gibt es jedes Jahr einen Skandal“, sagt er.

Bei jedem Skandal habe er gemerkt, dass seine Kundschaft wachse, weil das Vertrauen in den Familienbetrieb steigt. „Unsere Kunden kommen ja zu uns, weil sie das alles eben nicht haben wollen“, sagt Behrens, dessen Fleischerei von dem handwerklichen Schlachtbetrieb Brand aus Lohne beliefert wird. „Das ist ein mittelständischer Betrieb, der auch schon immer ohne Leiharbeiter geführt wurde“, erklärt Behrens. Dort sei auch das Verhältnis zu den Mitarbeitern ein ganz anderes als in den Großbetrieben, die derzeit in der Kritik stehen. Der Fleischer will aber auch nicht per se große Betriebe verteufeln. „Schwierig wird es eben dann, wenn es undurchsichtig wird“, sagt er.