Die Ermittlungen der Polizei führten zu einem Lieferdienst und förderten einen harmlosen Hintergrund zutage (Symbolbild). (Björn Hake)

Weyhe-Kirchweyhe. Ein vermeintlicher Ansprechversuch einer Neunjährigen durch zwei Männer am Dienstag in Kirchweyhe hat sich laut Polizeiangaben als „harmlos“ herausgestellt. So meldete sich am Dienstag die Mutter eines Schulkindes bei der Polizei Weyhe und gab an, ihr Kind sei am Mittag auf dem Nachhauseweg an der Straße Auf dem Geestfelde von zwei Männern angesprochen worden. Die Männer hätten zu dem Mädchen gesagt: „Steig mal ein.“ Das neunjährige Mädchen hatte nicht darauf reagiert und war weiter nach Hause gefahren. Ein achtjähriger Mitschüler hatte die Situation ebenfalls gesehen. Beide hatten das Erlebte zu Hause erzählt, berichtet die Polizei.

Nun habe sich das Ganze als harmlos herausgestellt, heißt es von den Beamten weiter. Die Ermittlungen der Polizei führten zu einer Auslieferungsfirma. Ein Team hatte am Dienstag in der Straße Auf dem Geestfelde eine Waschmaschine ausgeliefert und die beiden Männer hatten am Fahrzeug stehend noch eine Pause gemacht. Die Worte „Steig mal ein“ wurden dann von einem Mitarbeiter zum anderen gesagt, um die Pause zu beenden und weiter zu fahren, berichtet die Polizei. Die neunjährige Schülerin sei nur zufällig gerade mit dem Fahrrad in der Nähe des Transporters gewesen, als die Worte fielen, teilen die Beamten mit.

Die Polizei lobt in diesem Fall das Verhalten der Neunjährigen und des achtjährigen Mitschülers. „Beide haben sich nicht beirren lassen, sind nach Hause gefahren und haben den Sachverhalt dort erzählt. Nicht immer stellt sich ein Sachverhalt als so harmlos heraus. In diesem Fall zum Glück schon“, sagt Polizeisprecher Thomas Gissing.